Pacientes y médicos piden que Moreno rectifique declaraciones sobre el cáncer

Gremios de médicos, pacientes y organizaciones de lucha contra el cáncer reaccionaron ante las declaraciones que dio el presidente, Lenín Moreno, sobre esa enfermedad. Lo hizo en la III Cumbre Mundial de Regiones Sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria Hambre Cero, que se realizó en Cuenca, el pasado viernes 27 de abril.

La mañana de este jueves, 3 de mayo del 2018, Gustavo Dávila, presidente de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer, pidió al Primer Mandatario que reciba a una delegación de pacientes oncológicos, para que le expongan la realidad de su enfermedad, los tratamientos que necesitan y los esfuerzos que hacen para luchar por sus vidas. “Con todo el respeto, le decimos al Presidente que sobre el cáncer deben hablar los especialistas”, insistió.



En su intervención, Moreno aseguró que en el mundo hay más médicos especialistas en cáncer que pacientes. Y también emitió declaraciones en contra de los galenos que atienden esa enfermedad. “Cuando a tí te comunican que tienes cáncer, es posible que el único que se alegre sea el médico, perdónenme, no todos, pero en más de una ocasión, la palabra cáncer significa para una persona casi una catástrofe”.





El Jefe de Estado también expuso una anécdota con un grupo de pacientes oncológicos, que causó malestar en redes sociales. “Cuando los vi les dije ¿por qué luchan contra el cáncer? y ellos me dijeron que porque es el enemigo, nos está matando. Les respondí que no es verdad, el cáncer no es tu enemigo, el cáncer es un amigo que te avisa: ve idiota, no sigas teniendo las mismas costumbres toxicas, los mismos pensamientos tóxicos, las mismas emociones toxicas, los mismos sentimientos tóxicos porque te vas a morir. Al cáncer ¿por qué no lo vemos como un amigo? el amigo que te advierte, si es que sigues por el mismo camino, si sigues conduciéndote por la misma vía, definitivamente, te vas a morir”.





A criterio de Dávila, no es correcto que el presidente Moreno diga que el cáncer se cura con un equilibrio de los cinco elementos y dejando de lado los pensamientos tóxicos. “Consideramos de vital importancia que el Primer Mandatario rectifique eso”.



El titular de la fundación, que atiende a 1 207 pacientes con cáncer, dio algunos datos sobre los profesionales especialistas en Ecuador. “Acá hay menos de 10 pediatras oncólogos y menos de 10 psicólogas expertas en cáncer. ¿Cómo puede decir que hay más especialistas que pacientes?”, subrayó.



Nelly Valbuena, paciente oncológica y representante de la Liga del Cáncer de Seno, considera que el Jefe de Estado debe asumir el error en el que incurrió pues sus declaraciones podrían afectar a los pacientes y a sus familiares. También cuestionó que se señale a los médicos, a los que consideran sus compañeros, ya que están junto a ellos gran parte de su tiempo. “Es una declaración muy injusta”, sostuvo.



Valbuena también insiste en que Moreno debería acercarse más a la realidad de los pacientes, para tener una visión más clara de su día a día. Agregó que con su discurso, el Presidente pretender dar la idea de que toda la responsabilidad de la recuperación de los pacientes con cáncer, cae en la propia voluntad, en dejar atrás los recuerdos tóxicos y en el cambio de su estilo de vida. “Que lo diga un sanador o curandero, vaya y pase. Pero que lo diga el Presidente, la primera autoridad de una nación, causa estupor”.



Nelly invitó al Jefe de Estado a que visite la Unidad de Oncología del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) o de Solca y vea cuánta gente espera para ser atendida diariamente. “Se espantaría de ver cómo es nuestra realidad de pacientes. Me niego a pensar que ahí, viéndonos, nos aconseje dejar los pensamientos tóxicos a un lado”



El Colegio de Médicos de Pichincha, en su perfil de Facebook, expresó su malestar por las palabras del Jefe de Estado. “Rechazamos categóricamente la declaraciones del Señor Presidente, que afecta la dignidad de los Médicos y exigimos las aclaraciones respectivas de manera urgente. No permitiremos que se dude de la dignidad el honor y la noble misión del Médico ecuatoriano”.

En el perfil de Twitter de la Federación Médica Ecuatoriana, los galenos piden que Moreno se asesore mejor en temas de salud antes de hablar en público.