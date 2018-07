Organizaciones sociales piden a un eventual CNE encargado derogar el instructivo para conformar al Cpccs

LEA TAMBIÉN

A las 17:00 de hoy, lunes 23 de julio del 2018, expira el plazo que tienen los cinco vocales cesados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para presentar sus recursos de impugnación ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs).

Fuentes del organismo electoral anunciaron que esta tarde presentarán sus apelaciones los consejeros Nubia Villacís, Luz Haro, Paúl Salazar y Mauricio Tayupanta. La vocal Ana Marcela Paredes señaló que no apelará la resolución del transitorio.



Este lunes, 23 de julio, representantes de 11 organizaciones de la sociedad civil acudieron a la sede matriz del CNE, en el norte de Quito, para pedir que se derogue el instructivo mediante el cual se norma la conformación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana.



Este reglamento fue aprobado por los vocales cesados del CNE en junio pasado. El documento establece los requisitos e inhabilidades que deben cumplir los candidatos para conformar el nuevo Cpccs. La fase de postulaciones inicia el 30 de julio y se extenderá hasta el 13 de agosto.



La elección de los siete consejeros principales y suplentes del Cpccs, se realizará el domingo 24 de marzo del 2019. El mismo día que se cumplirán las elecciones seccionales.



Una de las representantes que entregó el pedido, dirigido a un eventual CNE encargado, fue Solanda Goyes. La dirigente del colectivo Nosotras por la Democracia sostuvo que en el instructivo, se incluyeron algunos requisitos que “responden a lógicas correístas”.



En el instructivo cuestionado se detalla la forma en que se evaluarán algunos criterios considerados subjetivos, como la probidad notoria en el manejo adecuado y transparente de recursos públicos. O la trayectoria en participación ciudadana y lucha contra la corrupción, que evidencie el compromiso cívico de los postulantes.



Para esos temas se deberán presentar declaraciones juramentadas y certificados a favor del candidato, emitidas por personas naturales, jurídicas u organizaciones. A criterio de Goyes, la presentación de estos certificados no consta en la Ley reformatoria al Cpccs, aprobada por la Asamblea Nacional en marzo pasado.



Dolores Padilla, de la Mesa de Convergencia, reiteró la necesidad de convocar a las organizaciones sociales para construir un nuevo instructivo que incluya los aportes de todos los actores involucrados.



Goyes también se refirió a su caso como vocal suplente no principalizada del CNE, durante la gestión de los vocales cesados. La activista asegura que no ha sido contactada para conformar un eventual CNE transitorio. Pero insiste en que cuenta con el respaldo de organizaciones políticas y sociales.