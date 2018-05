Organizaciones de mujeres piden no incorporar artículos regresivos en el Código de Salud

LEA TAMBIÉN

Este lunes 28 de mayo del 2018 se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Es por eso que representantes de cuatro organizaciones de mujeres expusieron, en una conferencia de prensa, algunos temas que consideran pendientes legislativos para construir una política pública que garantice la salud para este grupo.

Bernarda Ordóñez, del colectivo Mujeres con Voz, mostró su preocupación por el tratamiento del borrador unificado del Código Orgánico de Salud (COS), que se analiza en la Asamblea Nacional.



La representante pidió que los artículos cumplan con una perspectiva de género y no supongan una regresión de derechos. Lo dijo en torno al capítulo relacionado a los derechos sexuales y reproductivos para adolescentes.



Según Ordóñez, tal como se plantea la norma, se estaría restringiendo el acceso a métodos anticonceptivos para adolescentes, si es que no cuentan con la autorización de sus padres o de un representante legal.



Virginia Gómez de la Torre, del Frente Ecuatoriano para la Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos, pidió en esta fecha simbólica que el marco jurídico del COS tenga sinergia y coherencia con otros cuerpos legales, como la Ley de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La vocera considera que no se deben incorporar artículos represivos, impulsados por "grupos fundamentalistas y anti derechos".



También mostró su preocupación por dos artículos que hacen referencia a la protección de la vida desde la concepción y a la objeción de consciencia. Esto, según Gómez de la Torre, desconocería la realidad de violencia sexual que se ha evidenciado en el país en los últimos meses.



Paquita Morejón, de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, subrayó que la aprobación de la Ley para prevenir la violencia contra las mujeres y la elaboración de su reglamento, se consiguió gracias al impulso y a la lucha de organizaciones de mujeres. Esta conferencia de prensa se realizó de forma simultánea en Quito, Guayaquil y Loja.