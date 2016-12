Ocho organizaciones apoyarán el sí en la consulta popular

Al menos ocho de las 14 organizaciones políticas que integran el Frente Unidos, afín al Gobierno, se inscribirán en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Las agrupaciones quieren hacer campaña por el sí, en la consulta popular sobre inversiones en paraísos fiscales.

Óscar Bonilla, secretario de Acción Política de Alianza País (AP), puntualizó que el frente no puede hacer campaña por sí solo ya que no cuenta con la personería jurídica en el CNE.



Las organizaciones que lo integran y que cumplen con este requisito sí se presentarán. Bonilla contó que no serán menos de ocho. Una de ellas, Alianza País.



El representante de AP dijo que privilegiarán en la campaña los espacios de “discusión con personalidades dentro y fuera del país”. Será el mecanismo para que la ciudadanía entienda la importancia de no enviar dinero en paraísos fiscales.



El 19 de diciembre, el CNE aprobó el límite de gasto electoral para el proceso. Cada grupo que respalde una de las opciones puede gastar hasta USD 961 252.



El ente rector electoral también invertirá USD 288 375 en la promoción de cada opción . El Pleno dispuso que ese dinero sea distribuido de forma equitativa entre todas las organizaciones políticas, sociales o alianzas inscritas. El CNE no entregará directamente el dinero a las organizaciones, sino que pautará en los distintos medios de comunicación.



Bonilla rechazó que vayan a usar los recursos electorales para desviarlos a la campaña de los candidatos de Alianza País que buscan ganar en las elecciones generales del 2017.



Los candidatos de AP, añadió, sí pedirán a los votantes que apoyen la prohibición para que funcionarios públicos tengan dinero en paraísos fiscales. “Es completamente legítimo que puedan hacer esto en campaña”.



El candidato a la presidencia, Lenín Moreno, se ha referido al tema y ha pedido el voto de los ciudadanos por esta iniciativa. Jorge Glas, candidato oficialista a la reelección, también ha asistido a eventos públicos en favor del “pacto ético”. El 10 de agosto último participó de un evento junto con organizaciones sociales.



Las inscripciones empezaron el sábado pasado y durarán hasta mañana. El CNE también atenderá hoy, en el feriado por Navidad. El proceso se inicia al llenar un formulario por Internet en el portal oficial de la autoridad electoral. Ahí se registra el representante legal de la organización, el responsable del manejo económico y del contador. Luego se debe esperar una notificación.



El Partido Socialista, parte del Frente Unidos, se registró el viernes. Su director, Patricio Zambrano, contó que después del cierre de las inscripciones conversarán con las organizaciones que sean calificadas para trabajar en conjunto. No hay una cabeza visible para coordinar temas de la consulta en la actualidad entre las distintas organizaciones.



El Movimiento Acción Regional (ARE) también se inscribirá para decir sí a la consulta. Segundo Castillo, alcalde de Loja, comentó que se respaldará la tesis gubernamental por una convicción política. La organización resolvió inscribirse ante el CNE.



El también Alcalde de Loja recordó que como movimiento pidieron que se incluyan enmiendas constitucionales dentro de la consulta. Entre los temas que querían el pronunciamiento ciudadano estaban el financiamiento a organizaciones políticas y el sistema de elecciones.



“Queríamos que el Estado deje de dar dinero a los partidos políticos, que se elimine el sistema de voto en plancha y la cantidad de legisladores”, reseñó. La propuesta no prosperó.



Desde la oposición, los partidos políticos y movimientos, aunque rechazan el pacto ético, no se inscribirán por el no. Ellos se enfocarán en la campaña oficial para los comicios generales.



Creen que el pacto ético es una forma de distracción para los temas de corrupción que se han hecho públicos en los últimos meses, como el de Petroecuador y los sobornos que la firma brasileña Odebrecht reconoció que entregó a funcionarios ecuatorianos.



Por ser una consulta nacional, el tiempo para la campaña será de 40 días según el Reglamento para el ejercicio de Democracia Directa. Esta finalizará el 17 de febrero del 2017; es decir, 48 antes de los comicios.



En la sesión ordinaria No. 63 del CNE, realizada el 19 de diciembre, los consejeros aprobaron el modelo de la papeleta que se utilizará. En ella consta la pregunta sobre la que se pronunciarán los ecuatorianos “¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”.



El titular del organismo electoral, Juan Pablo Pozo, informó que el proceso de la consulta popular no altera las fechas de las elecciones generales del 2017.



La consulta fue impulsada por Rafael Correa tras el aparecimiento de casos de supuesta corrupción dentro del Gobierno. A la iniciativa la denominó “pacto ético”.