Diputado opositor venezolano asegura 'Me querían matar', tras ser excarcelado

El diputado suplente Gilber Caro salió de la cárcel este domingo 3 de junio del 2018 tras casi un año y medio de encierro, perseguido por el régimen chavista, y mostró su emoción al poder abrazar nuevamente a su familia y amigos, pero debió ser trasladado a una revisión médica.

"Fuerza y fe", fueron las primeras palabras del dirigente de Voluntad Popular. "Volví a nacer, fue un año solo, me dejaron en una celda solo, todo por Venezuela, que este sacrificio no sea en vano. Me querían matar, pasé hambre y sed por el país y siempre soñé que me llevaban a Caracas", dijo tras reencontrarse con sus compañeros partidarios.



Su liberación fue decretada el sábado 2 de junio del 2018 a 17 meses de su detención, en enero de 2017, acusado de traición a la patria y sustracción de armas de la Fuerza Armada. Además, era señalado por militar en una organización "violenta", "terrorista" y "al margen de la Constitución" en alusión a Voluntad Popular.



La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, denunció durante el encierro que Caro estaba "secuestrado, en violación a su inmunidad".



A pesar de las recientes liberaciones que destaca la dictadura de Nicolás Maduro, la ONG venezolana Foro Penal, que lidera la defensa de muchos de estos "presos políticos" aseguró que 16 de los 39 excarcelados del viernes no eran opositores y recordó que maneja una cifra superior a los 350 detenidos por motivos políticos.



El director ejecutivo de la ONG Foro Penal (FP) venezolano, Alfredo Romero, cifró hoy domingo en 20 los "presos políticos" de un grupo de 40 personas que fueron excarcelados entre el sábado 2 de junio por la tarde y el mediodía de este domingo.

"Hace minutos fue excarcelado Rolman Rojas. Son entonces 20 los #PresosPolíticos excarcelados luego del acto de Casa Amarilla de ayer 2 de junio", informó Romero en su cuenta de Twitter.



Entre los liberados entre ayer y hoy se encuentran, además de Caro, otros dos diputados opositores,Renzo Prito y Wilmer Azuaje, quienes fueron detenidos, según el antichavismo, violando su inmunidad parlamentaria.



Desde esta organización y la oposición han criticado que el Gobierno quiera mezclar casos políticos con expedientes de otro tipo.



Los 79 excarcelados cuentan, entre otras obligaciones, con un régimen de presentación cada 30 días, la prohibición de salir del país y de hacer declaraciones públicas.