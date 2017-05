Oposición adopta nuevo escenario de protesta y rechaza decreto de Maduro

Miles de opositores venezolanos adoptaron hoy (17 de mayo de 2017) como nuevo escenario de protesta realizar concentraciones durante la tarde-noche en Caracas y en otros estados del país, mientras que el Parlamento rechazó el decreto de estado de excepción y emergencia económica dictado por el presidente Nicolás Maduro.

Los opositores al Gobierno de Maduro atendieron al llamado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de concentrarse durante la tarde-noche y homenajearon, durante dos horas, con un encendido de velas a las víctimas fatales de las protestas antigubernamentales que sacuden la nación petrolera desde hace mes y medio.



En Caracas y en estados como Táchira (oeste), Carabobo (centro) y Zulia (noroeste) los opositores se concentraron en distintos puntos, encendieron velas y elevaron plegarias en honor a los fallecidos que han dejado las manifestaciones.



El vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, dijo que en la "protesta nocturna" no hubo "represión", pero al finalizar la actividad en Caracas un grupo de manifestantes bloqueó la avenida Francisco de Miranda, una de las principales del país, con un camión, según pudo constatar EFE.



El número de muertos se elevó hoy a 44 con el fallecimiento de un adolescente de 15 años que murió por un disparo en el transcurso de una manifestación en el occidental estado de Táchira (oeste), aunque la víctima no participaba en la protesta.



La Fiscalía explicó que en horas de la tarde del martes, "el joven de 15 años realizaba compras en un abasto" en el sector Sabaneta del municipio San Cristóbal, "cerca de donde se realizaba una manifestación, cuando recibió un disparo a nivel umbilical".



El ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, activó hoy la segunda fase el Plan Zamora en Táchira implementado hace un mes por el Ejecutivo para "mantener el orden interno" y dijo que enviará más de 2 000 soldados a la zona, por los "ataques sin precedentes" llevados a cabo ayer en ese estado.



Dijo que unas 100 personas "asediaron" el grupo de artillería de campaña del Ejército "tirando bombas molotov dirigidas exactamente a donde están las bombonas de gas" con el consiguiente riesgo de explosión de toda la instalación militar.



Asimismo, en este mismo estado detuvieron a seis "paramilitares colombianos" quienes presuntamente usaban uniformes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante las manifestaciones que se tornaron violentas, según informó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.



Señaló que en ese estado fueron saqueados once establecimientos comerciales que, afirmó, han dejado pérdidas millonarias a los dueños de los locales.



Táchira, al igual que Caracas y otros estados del país, ha sido en los últimos días escenario de fuertes protestas antigubernamentales y disturbios.



En este marco, la Fiscalía también dio a conocer hoy que imputó a un hombre, y que en las próximas horas acusará también a un agente policial, por la muerte de un joven de 17 años por un disparo de bala en el oeste de Caracas durante una protesta.



En medio de esto, la Asamblea Nacional venezolana (AN, Parlamento), controlada por la oposición, realizó una sesión en la que rechazó el decreto de estado de excepción y emergencia económica aprobado el martes por el jefe de Estado venezolano, en el que se restringen las garantías constitucionales.



El vicepresidente de la AN, indicó que este decreto "es la misma ridiculez" que se viene prorrogando desde enero de 2016, cuando el mandatario venezolano dictó un decreto de emergencia económica y estado de excepción para hacer frente a la crisis económica y financiera del país caribeño.



Respecto a las garantías constitucionales, dijo que si las "hubiesen eliminado la gran pregunta es acaso hay garantías en Venezuela? no hay ninguna".



"Así que calle, calle, calle y más calle que este pueblo está rebelado contra la dictadura, saquen decreto estado de excepción, lo que quieran", afirmó Guevara.



Hoy también salieron a manifestar los trabajadores del sector salud de Venezuela a favor y en contra de la convocatoria realizada por Maduro de una Asamblea Nacional Constituyente para transformar la Carta Magna venezolana.



Cientos de trabajadores de la salud favorables al Gobierno venezolano se concentraron desde horas de la mañana en la Plaza Morelos, en el centro de la ciudad.



Por su parte, decenas de médicos, enfermeros y personal sanitario opuestos al Gobierno se congregaron en La Candelaria, en otro sector del centro de la capital, e intentaron movilizarse hacia el Ministerio de Salud, pero un cordón de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidió su paso.

La farmacéutica Aida Cabrera dijo desde la marcha opositora que ellos se movilizan por la falta de medicamentos en el país y porque, afirmó, cada día se mueren "más pacientes" por falta de medicinas. "Porque nos llegan medicinas vencidas, nos llegan medicinas sin registro sanitario", agregó.