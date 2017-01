Oposición busca una reforma laboral

La creación de fuentes de trabajo es el principal reto del nuevo gobierno en materia laboral.

Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran un alza de 0,9 puntos porcentuales de la tasa de desempleo entre septiembre del 2016 y el mismo período del 2015.



La situación de los jóvenes de entre 15 y 24 años, sin embargo, ha sido más alarmante que la de la población en general. El 37,7% de desempleados es de este segmento de edad.



Ante esto, en el 2016 se aprobó una ley para incentivar a las empresas para que contraten y afilien trabajadores entre 18 y 26 años con un apoyo pecuniario del Estado.



A la par, sin embargo, se vislumbró una política laboral más flexible como la reducción de la jornada laboral, los contratos adaptados a las necesidades de los sectores productivos, entre otros aspectos.

Los ajustes salariales de los dos últimos años han sido los más bajos de todo el Régimen.



Para 2017, por ejemplo, el salario básico unificado se aumentó en USD 9.



La lectura que realizan consultoras como PWC es que se busca proteger el empleo. Por eso es que la cifra fijada se concretó luego de un acuerdo, catalogado como histórico por el Gobierno, entre empleadores y trabajadores en el marco del Consejo Nacional de Trabajo.



Pero para los empresarios no es suficiente. Desde el 2016 se eliminó el contrato a plazo fijo con lo que, según los gremios, no se incentiva la creación de nuevas plazas de empleo, principalmente joven.



Hay expectativa con relación a mantener o no la nueva modalidad, que consiste en que después de los tres meses de prueba el contrato de trabajo se vuelve indefinido.



También esperan una reactivación de los sectores productivos como el de la construcción, cuya contracción generó una baja de los puestos en dos años de una economía difícil.

Seguiremos la defensa de derechos

Lenín Moreno



La reforma laboral era urgente, pues estábamos funcionando con un Código Laboral de hace 76 años. Las reformas parche que se hicieron en los años 90 violaban derechos, porque permitían la flexibilización laboral, la tercerización, la precariedad jubilar. Con las reformas laborales aprobadas por la Asamblea en este período, se incluye el incentivo para la contratación de jóvenes, el permiso de maternidad y paternidad se extiende por nueve meses más. Si una persona queda desempleada, puede acogerse al seguro de desempleo. Nosotros continuaremos defendiendo los derechos laborales y sociales de los trabajadores.



Crearemos un millón de empleos

Guillermo Lasso



La creación de empleo ha sido un fracaso en este gobierno. Seis de cada 10 ecuatorianos se encuentran en empleo inadecuado y desempleo. Crearemos un millón de empleos en 4 años. Vamos a generar incentivos tributarios específicos para las empresas que contraten a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Incentivaremos el empleo por medio del emprendimiento, reducción del impuesto a la renta para nuevas empresas que generaren al menos 10 nuevas plazas. Tenemos planes que fomentan el empleo de jóvenes. Todo junto con la firma de nuevos acuerdos comerciales y la facilidad para crear empresas...



Acudiremos a un diálogo abierto

Washington Pesántez



Las nuevas formas de contratación laboral son una realidad. Por ejemplo, el teletrabajo o el de proyectos o por horas, las licencias maternales y paternales. En mi gobierno, propondremos reformas al Código Laboral que abarquen las necesidades diversas de los empresarios, emprendedores, sindicatos, trabajadores revisando las condiciones y beneficios acorde a las realidades económicas, estas deben ser construidas en conjunto preservando derechos. Acudiremos a una diálogo abierto y diverso con los protagonista para construir la economía del conocimiento que permita al Ecuador sintonizar con nuevas tendencias.



Ningún fondo de seguridad se afectará

Paco Moncayo



Derogaremos las disposiciones legales y reglamentarias que discriminan y vulneran los derechos de los trabajadores, especialmente de las mujeres. Haremos cumplir las obligaciones de los patronos nacionales y extranjeros respecto de la seguridad industrial y de crear y mantener centros de cuidado integral para los hijos de las trabajadoras. Respetaremos el derecho a la libertad sindical, la sindicalización, el reclamo, la contratación colectiva y las remuneraciones dignas. Evitaremos la desarticulación de la seguridad social y garantizaremos que no sea afectado ningún fondo de la seguridad social de los trabajadores.



Hay que parar la renuncia obligatoria

Abdalá Bucaram



Se necesita una flexibilización laboral que respete el derecho de los trabajadores y que pare con figuras como la renuncia obligatoria. Es uno de los actos más violatorios de derechos a nivel mundial e histórico. Nunca ha existido un gobierno más aristocrático y oligárquico que el actual, que haga renunciar obligatoriamente a un ciudadano, cuando la renuncia es un acto voluntario. Aquí se ha despedido a medio mundo sin una compensación con la famosa renuncia. Son reformas necesarias para proteger a los trabajadores e ir a la flexibilización laboral y que pueda la empresa privada ayudar al Estado a enfrentar el desempleo.



Libertad para contratar a las personas

Cynthia Viteri



Para incentivar el emprendimiento primero es necesario dinamizar al sector privado. Vamos a reducir los trámites burocráticos para abrir empresas, acabar con el espíritu persecutorio de instituciones y leyes del actual gobierno, así como la reducción de costos de producción bajando tarifas eléctricas. Se reformará la legislación laboral, principalmente para que exista libertad de contratar personas por horas y se facilite la vida al sector privado. Además, crearemos un fondo de capital semilla para emprendedores. Se lo haría a través de la figura de un fideicomiso y los recursos provendrán del sector privado.



Mayor estabilidad al empleado público

Iván Espinel



Necesitamos una flexibilidad laboral para darle a los empresarios toda la potestad para que ellos puedan producir más. Esto, por su puesto, sin vulnerar ningún derecho de los trabajadores que estén en la ley actual. También, vamos a cambiar lo que dice ahora la Ley de Servicio Público de que quienes tienen ya dos contratos no se les renueve por una tercera ocasión a menos de que existan concursos de méritos y oposición, así sean los mejores calificados. Muchas veces no existen los concursos de manera rápida. Entonces queremos que se le permita a quienes tienen una evaluación adecuada darles un tercer contrato.

Incentivaremos el fomento empresarial

Patricio Zuquilanda



​Patricio Zuquilanda no contestó. En el plan de gobierno del Partido Sociedad Patriótica se señala: recuperar el derecho al trabajo con políticas claras para el reclutamiento, selección, contratación, vinculación, permanencia y desvinculación del talento humano. Garantizar la recuperación de la economía familiar de todos los ecuatorianos mediante la creación de empleo de calidad en los sectores público y privado e incentivo del fomento empresarial. Involucraremos a los jóvenes y sus representantes para que sean parte del desarrollo, planificación de los proyectos, administración y ejecución de los mismos.