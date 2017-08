La oposición se reagrupa y apunta a Jorge Glas

Tres bancadas de la Asamblea Nacional coinciden en la necesidad de que se suspenda el receso legislativo que se inició el lunes 31 de julio del 2017, por 15 días.

Creo, SUMA, el Partido Social Cristiano y la bancada de Integración Nacional (BIN) -minorías- consideran que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) debe reconsiderar el archivo de juicio al vicepresidente Jorge Glas.



La oposición tiene previsto hacer el pedido el miércoles 2 de agosto, al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, bajo dos argumentos.



El primero son los audios difundidos por medios extranjeros sobre una supuesta conversación entre el excontralor Carlos Pólit y un funcionario de Odebrecht, donde se menciona a Glas.



El segundo es la petición que hizo la noche del lunes el presidente Lenín Moreno, para que se denuncie e investigue la corrupción.



Otra razón que alegan para suspender el receso es que la dura crisis económica que enfrenta el país amerita acciones inmediatas del Legislativo.

Roberto Gómez, coordinador de Creo, asegura que no hace falta presentar un nuevo juicio político, pues ya se entregó la semana pasada una insistencia ante el CAL.



Creo ya conocía de la existencia del audio donde se menciona a Glas. Por eso, en el primer pedido de juicio, se solicitó incluir “el audio y video donde aparece el ciudadano brasilero de nombres José Conceicao Santos Filjo”.



Guillermo Celi, representante de SUMA, califica como "crucial" la decisión de suspender el receso legislativo. Ya que -dice- el período apenas ha iniciado y hay muchas cosas pendientes. Aunque los legisladores de su organización han continuado trabajando pese a la vacancia.



Desde su punto de vista el pedido de juicio político en contra de Glas nunca debió ser archivado. Argumenta que el audio del delator brasileños fue incluido. Además, explica que la Asamblea debe buscar la manera para que el Vicepresidente deje la dirección del Consejo Consultivo y Tributario. Por que -dice- un funcionario con tantas acusaciones no puede estar al frente de la reactivación tributaria.



Henry Cucalón, coordinador de la bancada del PSC, asegura que la coyuntura económica exige tratar de forma urgente la reforma tributaria y la Ley de Plusvalía.



Los ojos de los legisladores también deben estar en la Fiscalía, según Wilma Andrade (Izquierda Democrática) e integrante de las minorías.



No puede ser -comenta- que las revelaciones de corrupción continúen llegando desde el extranjero y la justicia ecuatoriana no tenga celeridad. Por eso buscarán que el fiscal Carlos Baca Mancheno comparezca al Pleno e informe sobre los avances de las investigaciones.

Tensión en AP



El vicepresidente Jorge Glas suspendió las actividades que tenía por la tarde en Manabí y se trasladó hasta su oficina, en Quito. Luego de las 18:00 mantuvo una reunión a puerta cerrada con sus cercanos.



Se vio entrar a la asambleísta Marcela Aguiñaga y al exministro de Agricultura, Javier Ponce. En una breve declaración posterior, Glas comentó que hay un intento por perjudicarlo.



Durante la mañana, los principales dirigentes del oficialismo no dieron declaraciones públicas. Aguiñaga, Sofía Espín, Viviana Bonilla, Doris Soliz y Soledad Buendía se limitaron a reproducir los mensajes publicados por el expresidente Rafael Correa en Twitter.



Desde Bruselas contestó a Moreno, quien en la víspera había ratificado que el país vive una dura crisis económica y que el combate a la corrupción sería una prioridad.



Según Correa, Lenín Moreno conocía todas las cifras de las deudas y pasivos. “No solo aquello, mantiene el mismo equipo económico. Hacer una cadena nacional para anunciar lo que siempre supieron es tan solo parte de un show”.

Por eso, para Pamela Aguirre, parlamentaria andina electa por AP, el movimiento oficialista debería impulsar una resolución interna para que los funcionarios y autoridades de elección popular que están en funciones y pertenecen a la organización ejerzan “presión en el Presidente (Moreno) para que cumpla el plan de campaña y no se desvíe de los ideales de AP”.



Fernando Alvarado, exministro de Correa, señaló que “si la directiva de AP continúa con la tibieza (...) el proceso de la Revolución Ciudadana deberá tomar otro rumbo, así sea fuera de una lista”. Aunque la posibilidad de fundar otro partido aún es apresurada para Aguirre y otros legisladores de Alianza País como Franklin Samaniego y Jorge Yunda.

En contexto



La oposición de la nueva Asamblea Nacional ha priorizado el control político al Vicepresidente de la República. En un primer intento, el pedido de juicio fue archivado por el CAL. Hoy ve en la coyuntura política las condiciones para insistir en el proceso.