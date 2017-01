Operativos para verificar extintor, triángulos de seguridad y botiquín de primeros auxilios en los vehículos

Llevar extintor, botiquín de primeros auxilios y triángulos de seguridad a bordo del vehículo no es opcional. La mañana de este lunes 9 de enero del 2017, se realizó un operativo en el sur de Quito para constatar que los conductores tengan estos artículos en sus automóviles, buses, camiones…

El personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se colocó desde las 11:00 en la Tribuna del Sur, ubicada en la avenida Teniente Hugo Ortiz y Antonio Jaramillo, para revisar a los vehículos. El agente Franklin Paucar explica que es común que los conductores no lleven todos estos equipos o que los extintores estén caducados.



Durante una hora que duró el operativo, fueron revisados alrededor de 70 vehículos y se emitió un aproximado de 30 citaciones. El agente explica que por lo general uno o dos de cada cinco automotores no cuentan con el botiquín de emergencias y el extintor.



Por eso recomienda fijarse en la fecha de expiración, ya que si no están vigentes, igual serán multados. Por lo general, los vehículos cuentan con extintores que vencieron en el 2009 o 2010, dice. Además, deben ser de un tamaño adecuado, dependiendo del vehículo.



También es importante verificar que el botiquín de primeros auxilios esté completo. Según Paucar, debe contar con gasas, alcohol y medicamentos como pastillas para la inflamación y aspirinas.



No tener estos equipos a bordo es considerado como una contravención de tránsito de sexta clase, según el artículo 391 del Código Integral Penal (COIP).



En el literal cuatro se establece que “La o el conductor de un vehículo automotor que no lleve en el mismo, un botiquín de primeros auxilios equipado y un extintor de incendios cargado y funcionando, de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito”, será sancionado con una multa equivalente al 10% del salario básico unificado y tendrá una reducción de tres puntos en su licencia de conducir.



La misma sanción, según el numeral 10, se aplicará a la o el conductor que en caso de desperfecto mecánico no use o no coloque adecuadamente los triángulos de seguridad, conforme lo establecido en los reglamentos de tránsito.