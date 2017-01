ONG en Venezuela propone una alianza internacional para investigar el caso Odebrecht

La ONG Transparencia Venezuela propuso este miércoles 25 de enero del 2017 la creación de un grupo de trabajo integrado por fiscales de distintos países de América Latina para investigar la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

“Es necesaria una investigación de un grupo autónomo, con mecanismos internacionales de apoyo. Por eso proponemos una 'task force' [grupo de trabajo] con todos los fiscales de Argentina, Perú, Panamá”, dijo Mercedes De Freitas, directora de la organización, durante un foro sobre corrupción celebrado en Caracas.



Odebrecht admitió haber pagado sobornos en distintos países, incluido Venezuela, para obtener contratos de obras públicas.



La propuesta surge porque la investigación sobre la constructora en Venezuela está “prácticamente paralizada”, según la ONG, que acudió a la Dirección Anticorrupción del Ministerio Público para exigir que aborde el caso.



“Solo dijeron que están dedicados a ello, sin más detalles”, indicó De Freitas a la AFP.



La especialista recordó que Venezuela es el segundo país -solo por detrás de Brasil- en el que Odebrecht admitió haber pagado más sobornos: “98 millones de dólares por 32 obras, 11 sin concluir, que costaron 11 000 millones de dólares”, precisó.



“Vamos a seguir investigando el caso. Esos 98 millones seguramente no son la cifra definitiva, es apenas 0,89% de lo que costaron las obras”, agregó.



El gobierno de Nicolás Maduro no reconoce a las ONG como Transparencia Venezuela y las acusa de responder a los intereses de la oposición.



De Freitas lamentó que Venezuela sea por tercer año consecutivo el país peor valorado de América en el Índice de Percepción de Corrupción que realiza Transparencia Internacional.



“Venezuela está en el puesto 166 de 176 países del mundo (...) La única forma de superar el problema es acabando con la impunidad”, afirmó.



El presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento --de mayoría opositora --, Juan Guaidó, se comprometió el martes a investigar el caso Odebrecht.



De momento, en Venezuela no hay información oficial sobre pesquisas ni personas condenadas por los sobornos.