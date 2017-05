Oficialismo consolida control del Consejo de Administración Legislativa

Los asambleístas electos y alternos de Alianza País se reunieron ayer, 12 de mayo de 2017, en Quito. Un foco de discusión fue la definición del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Hasta antes de la cita, se creía que una vocalía quedaría para la alianza Creo-SUMA, de oposición. Es la segunda bancada más importante de la nueva Asamblea. Alcanzó 33 curules en los comicios generales.



Pero ayer hubo un giro, al menos en el arranque de la sesión del oficialismo. Según Pabel Muñoz, asambleísta, no sería una sorpresa que queden fuera, ya que durante la segunda vuelta sus representantes no validaron los resultados de los comicios. Por tanto, “no reconocen que tenemos un Presidente electo, ¿por qué, entonces, deberían participar de esta instancia de dirección de la Asamblea Nacional?”.



Además, él agregó que AP debe buscar afinidades políticas para poder trabajar en ese organismo. El CAL es clave en el Legislativo, porque ahí se califican los proyectos de Ley que posteriormente serán tratados en la Asamblea. Y es donde se elige la comisión que trata cada proyecto.



Entre los legisladores de AP hubo criterios divididos sobre quiénes deberían ocupar los puestos del CAL.



Quienes más respaldo tenían -hasta el cierre de esta edición- eran José Serrano, en calidad de presidente de la Asamblea, para presidir el organismo. Y para cubrir las cuatro vocalías Soledad Buendía, Verónica Arias, aliada reelecta por el ARE en Loja; Luis Fernando Torres, del bloque del PSC. Y la cuarta vocalía sería de minorías.



Según Muñoz, con la Izquierda Democrática habría más cercanía, con respecto a ese último bloque. De ahí que uno de sus representantes podría ser quien ocupe el puesto que otrora se creía iba a recaer en la alianza Creo-SUMA.



Los nombres que se barajen se oficializarán este domingo 14 de mayo, en la ceremonia de posesión, donde estarán los 137 legisladores. Ahí habrá una sesión en donde se dará una votación. La mayoría aún la tiene el oficialismo, por lo que la conformación depende más de las decisiones de su bloque que de las otras bancadas.



Serrano adelantó que en la reunión de ayer también estaba previsto que se tratara la conformación de las 12 comisiones legislativas y la de Fiscalización y Control Político. De igual forma discutirían su agenda de trabajo para los 100 primeros días en la Asamblea.



Recordó que el presidente electo Lenín Moreno se comprometió a llevar adelante los planes Toda una Vida y la Minga Agropecuaria, que requieren de leyes y reformas que deberán ser tratadas.



Doris Soliz, asambleísta electa, agregó que también serán prioritarias las reformas planteadas en la ley para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales y también las normas necesarias para el Plan Vivienda para Todos, que “apuntalará el programa de Gobierno”.



Para las comisiones legislativas, la legisladora Verónica Arias confirmó que hay la intención de otorgar la Presidencia de una mesa a la oposición. Lo más probable es que

sea la comisión de Participación Ciudadana.