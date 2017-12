Odebrecht: aún hay procesos pendientes

El caso Odebrecht no se cerró con la sentencia del vicepresidente Jorge Glas, procesado dentro del expediente de asociación ilícita. En las oficinas fiscales también reposan procesos que todavía están bajo reserva y otros cuya investigación se encuentran en fase pública.

La justicia espera que estos casos se resuelvan en el 2018.

Procesos públicos.



Al cerrar el 2017, solo el caso de asociación ilícita llegó a sentencia en la Corte Nacional, aunque los implicados anunciaron una apelación.



Casos abiertos concusión, captación ilegal de dinero y lavado están activos y para estos días se espera que se concreten las diligencias.



Por ejemplo, para el lunes 8 de enero está previsto que se realice la audiencia preparatoria de juicio en contra del excontralor general del Estado, Carlos Pólit, quien actualmente se encuentra prófugo en los Estados Unidos.



La cita está programada que se desarrolle en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).



En cambio, el 16 de enero se conocerá si la Fiscalía pide o no que los jueces llamen a juicio al Gerente de abastecimiento de Petroecuador.



Él y otras tres personas son indagadas por posible lavado.

En el 2018 también queda pendiente que la Corte Nacional fije la fecha de la audiencia preparatoria de juicio contra el exministro de Energía, Alecksey Mosquera.



Esa diligencia deberá realizarse antes del 21 de abril, cuando el exfuncionario cumpla un año de prisión y la medida cautelar caduque.

​

En el juicio por captación ilegal de dinero, presuntamente a través del Sai Bank, son investigadas cuatro personas y la fase de investigación concluyó el pasado 24 de diciembre.



Durante enero, la Fiscalía buscará vincular al proceso a otros seis sospechosos.



Será la tercera vez que la entidad intente incluir en la investigación a cuatro ecuatorianos y dos extranjeros, que ocupaban altos cargos en la entidad financiera.



Los anteriores dos pedidos de vinculación fueron rechazados por la jueza Ana Guerrón, quien tramita el caso.



Para la fiscal Diana Salazar, directora de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, todavía es posible revertir la decisión de la jueza. Dice que aquello puede darse a través de un recurso de nulidad que presentará en la próxima audiencia.



Indagaciones reservadas



Para el año que comienza, la Fiscalía prepara nuevas imputaciones en contra de sospechosos que desde el año pasado son investigados de forma reservada. Los delitos que se rastrean son lavado, cohecho, defraudación tributaria, peculado y tráfico de influencias.

​

“Queremos llegar hasta el final, vamos a descubrir dónde está el dinero”, dijo Salazar.



La fiscal advierte que estas investigaciones son complejas y que este año espera recibir las asistencias penales solicitadas a Suiza, China, Holanda, entre otros países .



De la información que la entidad posee, no todo ha sido revelado. “Tenemos miles de documentos que faltan por procesar... Estamos investigando obras que tuvo a cargo la constructora incluso antes de su retorno (en el 2010)”, advertía el fiscal Carlos Baca.



En esa lista de casos reservados también está una supuesta defraudación tributaria en contra de Odebrecht, como persona jurídica, y tres exrepresentantes. Aún no hay fecha para formular cargos.



Además, se indaga a Ricardo Rivera y a los accionistas de Telconet, Tomislav y su hijo Jan Topic por posible lavado.



En anteriores declaraciones, Jorge Zavala, abogado de los empresarios, ha asegurado que sus defendidos actuaron dentro de la ley. También ha restado importancia al acuerdo verbal entre Topic padre y Rivera, para entregar USD 5,7 millones en servicios de Internet a TV Satelital, de Rivera.