Odebrecht confirma pago de USD 1 millón a última campaña de Juan Manuel Santos

El expresidente de Odebrecht en Colombia Eleuberto Martorelli confirmó que la constructora brasileña pagó USD 1 millón para la elaboración de una encuesta para la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2014 a través de la sociedad panameña Paddington vinculada a la empresa Sancho BBDO.

"La encuesta que yo pagué fue una encuesta de opinión (por) USD 1 millón que pagué a una empresa llamado Paddington (...) entendía que era para la campaña del presidente Santos ", dijo Martorelli en una declaración ante la Procuraduría en el consulado de Colombia en Sao Paulo, según los audios desvelados por Blu Radio.



La Fiscalía colombiana ya confirmó el pasado marzo que tiene pruebas de que Odebrecht asumió gastos de las campañas del presidente Juan Manuel Santos y de su opositor Óscar Iván Zuluaga en 2014.



Esa entidad pudo verificar que Odebrecht firmó un contrato el pasado 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO, por USD 1 millón para llevar a cabo una encuesta de opinión "con el fin de lograr una aproximación con el Gobierno del presidente Santos".



Ese es el contrato al que se refiere Martorelli en su declaración que fue filtrada hoy, 31 de mayo de 2017, y que asegura que se la solicitó Luis Peña, representante legal de Sancho BBDO, de quien dijo no recordar donde lo conoció.



La encuesta era sobre "varios candidatos en las principales capitales de Colombia" y reiteró que "entendía que era para la campaña del presidente Santos" en 2014.



Sobre las razones que le llevaron a pagar la encuesta afirmó que era "obvio que tenía interés en acercarse al Gobierno".

Asimismo, Martorelli afirma que no sabe si su mensaje "ha podido llegar arriba".



El exdirectivo de Odebrecht en Colombia también confirma el pago de USD 1,6 millones al publicista brasileño Duda Mendona, que trabajó para la campaña del candidato del partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga.



Zuluaga, apoyado por el expresidente Álvaro Uribe, fundador del Centro Democrático, fue el rival de Santos en la segunda vuelta.

Sobre ese dinero, destacó que le fue entregado de manera directa a Mendona y no a ningún intermediario.



El gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, el empresario Roberto Prieto, reconoció también en marzo que "sí hubo una operación irregular" en las elecciones de 2010 en la que se recibieron aportes de la constructora brasileña Odebrecht a esa candidatura.



Odebrecht entregó USD 400 000 a la campaña de 2010 del actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para la elaboración de dos millones de carteles con la imagen del candidato, según los datos manejados por los medios locales.



Tras la filtración de los audios con la declaración de Martorelli, el procurador Fernando Carrillo dijo que lo lamenta y aseguró que no saben cuál es el origen de esta.



"No sabemos qué origen tiene la filtración. Queremos especificar que esa grabación le fue entregada, como era nuestra obligación, al Consejo Nacional Electoral para los efectos electorales; a la Fiscalía General de la Nación para los efectos penales, a la Corte Suprema de Justicia por la investigación que se adelanta allí y a todos los sujetos procesales", dijo el alto funcionario a periodistas.