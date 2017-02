El Centro de Convenciones es un lugar de disputa entre el PSC y Creo

El Centro de Convenciones de Guayaquil genera tensión para dos agrupaciones, en la jornada electoral. El Partido Social Cristiano (PSC) y la alianza SUMA-Creo reservaron espacios en este lugar del norte de la urbe porteña.

Ambas organizaciones se preparan para recibir los resultados de las elecciones durante la tarde de este domingo 19 de febrero del 2017. César Monge, de Creo, contó que existe un impedimento para que esta agrupación pueda hacer uso de una parte del Centro, a pesar de haber firmado un contrato antes.



Según su versión, Creo alquiló hace un mes el salón C. Ayer, sábado 18 de febrero del 2017, instalaron una tarima, sillas, parlantes y gigantografías con la imagen del candidato presidenciable por Creo, Guillermo Lasso.



Monge denunció que ayer, sábado 19 de febrero, fueron desalojados por funcionarios municipales. Incluso subieron fotos de vehículos de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) que estaban a las afueras del lugar. Hoy no pueden ingresar al recinto que pertenece a la Alcaldía de Guayaquil, pero que está concesionado a una organización privada.



Los simpatizantes de Creo se encuentran instalados en las afueras del Centro de Convenciones. Están sentados en sillas plásticas a la espera de que la administración del sitio los deje ingresar.



Creo alquiló, además, otros dos salones de menor tamaño en donde instalaron un centro de control electoral nacional. Monge manifestó que los inconvenientes se produjeron luego de una visita de funcionarios municipales al administrador del sitio. “Estamos expectantes de lo que pueda pasar esta tarde. No confrontamos, solo queremos que se cumpla un contrato que incluso ya fue facturado”, sostuvo.



En redes sociales se acusó al PSC de estar detrás de esta polémica. Uno de los líderes históricos de los socialcristianos, Jaime Nebot, respondió a las aseveraciones. “Me parece irresponsable que en el mismo lugar, en la misma fecha y en la misma hora se de un mitin político”.



El Partido Social Cristiano alquiló el Salón de los Presidentes del Centro de Convenciones. El ingreso a esta localidad se ubica por la parte posterior a la entrada en donde están ubicados los seguidores de Lasso.



Los socialcristianos instalan una tarima y esperan que en la tarde llegue la candidata a la Presidencia, Cynthia Viteri, para recibir los resultados. No hubo un vocero oficial, pero los simpatizantes de la lista 6 esperan que no haya enfrentamientos cuando haya mayor cantidad de personas. Esto es un pensamiento que comparte Monge que sigue a la espera de una respuesta de los encargados del Centro de eventos.