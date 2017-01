Observadores vigilarán simulacro del Consejo Nacional Electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió, el martes 3 de enero del 2017, a los primeros observadores internacionales para los comicios del 19 de febrero. Se trata de delegados de los organismos electorales de Chile y Bolivia.

Antonio Costas, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral boliviano, y Arturo Lagos, del Tribunal Calificador de Elecciones chileno, visitaron las instalaciones del CNE y del Centro de Mando y Control Electoral (exCossfa), en el norte de Quito.



Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo, y Diego Tello, coordinador de Procesos Electorales, les explicaron el funcionamiento del sistema de escrutinio, la normativa electoral y el Plan de Auditorías.



Pozo indicó que para este fin de semana está previsto el primer simulacro nacional de transmisión de actas y escrutinios, con la carga de información que se requerirá para el día de las votaciones. Los escáneres estarán conectados en alrededor de 1 400 recintos de transmisión. Participarán también la Policía Nacional y las FF.AA. en la actividad.

El CNE espera contar el domingo con la participación de las misiones de avanzada de los cuatro organismos de observación más grandes: la Organización de Estados Americanos (OEA), Unasur, Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Asociación de Organismos Electorales Mundiales (Aweb, por sus siglas en inglés).



Los otros invitados a observar el proceso llegarán el 14 de febrero y se quedarán hasta el 21, según informó Pozo.



Paralelamente, la autoridad electoral abrió el proceso de inscripción para los observadores nacionales, hasta el sábado. Podrán participar organizaciones sociales y civiles, personas naturales o jurídicas, que quieran vigilar.



Esto no tiene relación con la observación que pueden hacer las organizaciones políticas nacionales y locales, el día de las votaciones. Pozo explicó que ellos pueden inscribir veedores para cada una de las juntas receptoras del voto.

La campaña



El período de campaña, que arrancó ayer, durará hasta el 16 de febrero y está vigilado por el CNE, según indicó Pozo el martes, en entrevista en Radio Quito.



El titular del Consejo recordó que los candidatos no pueden ir, por ejemplo, a inauguraciones de obras que no sean de su competencia exclusiva, en el caso de que opten por la reelección. Así, por ejemplo, los candidatos a la Asamblea no pueden ser invitados a una obra que inaugure un alcalde o un prefecto provincial.



Todos los lineamientos legales para los 3 691 candidatos inscritos están detallados en el Código de la Democracia. También, consta el control de la publicidad estatal. Por ejemplo, las entidades públicas que tengan previsto pautar en medios no podrán hacerlo sin la autorización del CNE.



Pozo explicó que los spots publicitarios y la propaganda electoral que no cumplan con los requisitos legales serán suspendidos inmediatamente. El Consejo vigilará estas actividades a través de su centro de monitoreo.



Las sanciones para todas las infracciones, en el caso de que sean necesarias, llegarán después de finalizado el proceso electoral; es decir, una vez que se han cerrado todos los procesos administrativos.