Aterrizan nuevos billetes en Venezuela pero siguen ausentes en las calles

Un tercer cargamento con 35,5 millones de billetes de 500 bolívares llegó este martes 27 de diciembre del 2016 a Venezuela, informó el Banco Central; pero en las calles no hay rastro de las nuevas denominaciones que debían entrar en circulación el 15 de diciembre.

“Acaban de arribar 710 cajas con billetes de 500 bolívares, procedentes de Estocolmo, que van a completar 60 millones de unidades”, declaró a la televisión estatal el vicepresidente del Banco Central de Venezuela (BCV), José Khan.



Según el funcionario, el BCV también recibió siete millones de nuevas monedas. Una de estas reemplazará el billete de 100, el de mayor valor del saliente cono monetario.



Un nueva familia de billetes lanzada a principios de mes incluye denominaciones de 500 hasta 20 000 bolívares, reflejo de la acelerada devaluación.



El billete de 100 equivale a 0,15 dólares a la tasa oficial más alta, y tendrá validez hasta el próximo martes.



Inicialmente, saldría de las calles el 15 de diciembre por orden del presidente Nicolás Maduro, pero retrasos en la entrada en circulación del nuevo cono provocaron escasez de efectivo y graves disturbios, con saldo de cuatro muertos y centenares de comercios saqueados. Debido a ello, el mandatario prorrogó su vigencia.



Diez días después, los nuevos billetes y monedas aún no llegan a las manos de los venezolanos.



“Nada de nada. Todavía no los he visto”, contó a la AFP Nicolás Flores, de 40 años, en su carrito de comida rápida en una calle del este de Caracas.



Los comerciantes viven horas de incertidumbre. Carmen de Vera, de 72 años, solo aceptará en su kiosko billetes de 100 hasta el miércoles, para depositarlos con tranquilidad en el banco.



“La otra vez estuve haciendo cola dos días”, comentó Carmen, recordando las largas filas en sucursales bancarias cuando Maduro dio 72 horas para depositar o cambiar los billetes de 100 antes del 15 de diciembre.



Según el BCV, en diciembre deberían llegar 99,5 millones de billetes de 500 bolívares, que especialistas estiman insuficientes. En noviembre circulaban 6.100 millones de billetes de 100.



“Los billetes que han llegado representan apenas poco más del 5% de los que retiran”, dijo a la AFP el economista Asdrúbal Oliveros.



Sus colegas Richard Obuchi y Daniel Raguá advierten que la escasez de efectivo se intensificará, pues los billetes de 100 representan 77% del valor del dinero circulante en el país, según un artículo publicado en el sitio web Prodavinci.