Defensa de niños pide 40 años de cárcel para maestros acusados de tortura

Los ataban de manos y eran obligados a beber orina. Les golpeaban la nuca y los amenazaban con matar a sus familias.

Los padres de los cuatro niños que sufrieron abusos en una escuela pública del norte de Guayaquil volvieron a recordar en los juzgados la pesadilla que vivieron sus pequeños en los baños del plantel, cuando tenían entre 7 y 8 años de edad. Este martes 10 de julio de 2018 se instaló la audiencia de juicio en la Unidad Penal Norte 2. El proceso es contra Eduardo B. S. y Máximo M. M., docentes acusados por el delito de tortura.

La información recabada durante la investigación será presentada en la audiencia. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Hernán Ulloa, abogado de los menores, explicó que si bien el artículo 151 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con hasta 13 años este delito, en este caso anunció que pedirán la máxima pena. "Al ser cuatro las víctimas, y 13 años por cada una, el máximo que contempla la legislación ecuatoriana son 40 años. Eso es lo que vamos a solicitar en esta audiencia", dijo durante un receso.

Los familiares de los niños que fueron abusados y torturados piden una pena de 40 años para los docentes involucrados. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

El caso fue denunciado en octubre de 2017. En total, cuatro maestros de secundaria fueron señalados por los niños. Mientras Eduardo B. S. y Máximo M. M. fueron indagados por tortura, Egry M. B. y Bryan M. Z., fueron acusados por el delito de violación contra los mismos niños. En mayo pasado, durante la audiencia de llamamiento a juicio, la Fiscalía también pidió una pena de 40 años para ellos. Por ahora este caso espera la fecha para la audiencia de juicio.

"Queremos que esto llegue al final y que se haga justicia. Que los jueces no tenga compasión de esos maestros, como ellos no tuvieron compasión de los niños", dijo la madre de uno de los estudiantes, antes de volver a la sala de audiencias. Hasta las 11:00 no había una sentencia.