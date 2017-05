Maduro pide apoyo a las vacas para la Constituyente en Venezuela

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se dirigió a unas vacas para hablarles de la Asamblea Constituyente durante un recorrido en la Expo Venezuela Producción Soberana. El singular hecho ocurrió el viernes 5 de mayo del 2017 y fue difundido en un video que se viralizó en las redes sociales.

Maduro, con un micrófono mira a las vacas y les dice: “Las convoco desde ya a la Constituyente, yo quiero que voceros y líderes productores del campo sean próximo diputados y diputadas de la Constituyente ¿Me van a acompañar?, ¿me van a apoyar en la Constituyente? o ¿ustedes quieren violencia?, ¿ustedes quieren muerte? Los que queremos paz y vida vamos a la Constituyente, así es”.



En el clip, el Jefe de Estado venezolano se dirige a las vacas, las cuales se hallan en una granja cercadas en un corral. La toma muestra que el mandatario se dirigía específicamente a las reses. La intervención de Maduro en el acto se difundió en las redes sociales con el hashtag #TengoUnPresidenteQue.

En otro evento similar, el presidente Maduro señaló que habló con un pájaro que era el fallecido Hugo Chávez en marzo del 2013. En ese entonces, el Presidente mencionó: "Les voy a confesar que por ahí se me acercó un pajarito, otra vez se me acercó y me dijo (...) que el comandante (Chávez) estaba feliz y lleno de amor de la lealtad de su pueblo.

Nicolás Maduro presentó el miércoles pasado, ante el Poder Electoral, el decreto de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que según sus adversarios busca eludir comicios de gobernadores y alcaldes este año y las presidenciales en 2018.



Maduro sostiene que la Constituyente permitirá “reconciliar” al país y frenar lo que llama la “arremetida de la derecha opositora” que según él busca derrocarlo y propiciar una intervención de Estados Unidos para apropiarse de la riqueza petrolera del país sudamericano.



“No nos queda otra: convocar al pueblo y que éste decida el destino de la patria: la guerra o la paz”, declaró también el viernes Elías Jaua, quien dirige una comisión presidencial para discutir con todos los sectores sociales el alcance de la Constituyente.



Maduro asegura que su proyecto busca “reforzar” la Constitución impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) para profundizar la revolución, y que será una Constituyente “popular” y no “de élites ni partidos”.



Según el mandatario, estará integrada por 500 asambleístas, una mitad elegidos por sectores sociales y la otra por circunscripción municipal, lo cual según expertos hará que el voto no sea universal.



“Hay una élite que desconoce esta fuerza popular,revolucionaria que es el chavismo. Ténganlo claro (...) no nos vamos a dejar desconocer, no vamos a permitir que aquí se instale un régimen fascista”, advirtió Jaua.