Nicolás Maduro dice que jamás se rendirá ante la presión de las protestas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy, 29 de mayo de 2017, que no se rendirá ante la presión de las protestas contra su Gobierno, que después de casi ocho semanas han dejado 60 muertos y más de 1 000 heridos.

Maduro defendió su propuesta de una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna, lo que, aseguró, permitirá alcanzar la paz y la unión del país.



El presidente dijo que la oposición se ha negado a dialogar con el Gobierno y que espera ver si participará en las elecciones de la Constituyente. "O vienen por el camino de la paz o siguen en su camino de la guerra, de la violencia, hasta la derrota siempre. Yo convoqué el poder originado del pueblo porque no había otro camino, porque la Constituyente es la reserva moral y política del poder originario del pueblo, que es intransferible, y porque queremos paz, patria y porque no nos vamos a rendir jamás", señaló.



En un acto para juramentar a los comandos oficialistas que impulsarán la Constituyente, Maduro dijo que espera que la oposición participe en la elección de los 545 miembros de la Constituyente. La inscripción de los candidatos se realizará este miércoles y jueves.



Los delegados de la Constituyente se elegirán en julio y la oposición ha rechazado participar en un proceso que califica de fraudulento, entre otras razones porque 173 delegados serán escogidos por organizaciones auspiciadas por el oficialismo.



"Algunos han tratado de acusarme de que nosotros no dialogamos, que yo no dialogo. Los que dicen eso es que quieren vernos rendidos. Aquí no está planteado rendirse, sino continuar la revolución (bolivariana); revolución, revolución y más revolución", aseveró.



Maduro insistió en acusar al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haber dado la orden a la oposición venezolana de destruir y quemar el país.



"Quienes pensaban que no había nada peor que el Gobierno de Barack Obama, ha llegado algo peor y más horripilante que Obama, que es el Gobierno de Donald Trump, un gobierno xenófobo que desprecia nuestra cultura, nuestro país y que hadado a la derecha pitiyanqui orden de destruir Venezuela y entregarla una intervención que rechazamos y rechazaremos", indicó.