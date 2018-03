Maduro reitera petición a ONU de "poderosa" observación electoral 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró hoy, 10 de marzo del 2018, su petición a la ONU de que envíe una "poderosa" comisión de observación para los comicios a la jefatura del Estado del 20 de mayo y que la principal coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), considera una "farsa".

"La MUD ha solicitado al secretario general de la ONU que no vengan observadores internacionales, por qué tanta contradicción? Qué es lo que quieren? Yo quiero que el Secretario General de la ONU envíe una poderosa comisión de observadores", publicó Maduro en su cuenta de Twitter.



Maduro es uno de los tres candidatos, de los cinco que se presentan el 20 de mayo, que firmaron un acuerdo de garantías electorales en el que se acordó, entre otras cosas, pedir al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que envíe a los comicios una misión de observación de este organismo.

Esta petición, que todavía no ha sido respondida oficialmente por Naciones Unidas, es rechazada por la MUD y el Parlamento venezolano, de mayoría opositora.



El Legislativo envió el jueves una carta al organismo para mostrar su "preocupación" ante esta posibilidad y aseguró que su aprobación "afectaría el prestigio mundial" de la ONU y "debilitaría la lucha de la gran mayoría del pueblo venezolano por la realización de unas elecciones libres".

El presidente de la comisión de política exterior de la Cámara, el opositor Luis Florido, respondió hoy a la petición de Maduro afirmando que lo que quieren los ciudadanos son "elecciones libres".



"Yo le digo que es lo que queremos Sr Nicolás Maduro, queremos elecciones libres", tuiteó Florido.



La MUD decidió hace semanas que no participará en unas presidenciales para las que dice que no existen condiciones justas ni transparentes.



Además, miembros de la alianza forman parte del Frente Amplio Venezuela Libre, formado esta semana junto con diversos grupos de la sociedad y que convocó para el lunes una marcha hacia la sede de la ONU en Caracas para solicitarle que "no se preste a convalidar el fraude" del 20 de mayo.