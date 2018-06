Maduro dice que corregirá la economía por las 'buenas o por las malas'

LEA TAMBIÉN

El presidentede Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy, viernes 28 de junio del 2018, que"por las buenas o por las malas"va a normalizar la economía del país, azotada por la hiperinflación y el estancamiento.

"Esto no lo pueden hacer los capitalistas, que lo que están es pendientes de robar al pueblo. Nosotros vamos a normalizar la economía por las buenas o por las malas, pero lo vamos a lograr. Que lo sepan los capitalistas", dijo en un acto oficial en Caracas.

Maduro reiteró su advertencia a los supermercados, comercios y empresarios que deben detener el aumento de los precios de los bienes o tomará medidas severas. Señaló que los empresarios deben respetar los precios de bienes de consumo que fueron acordados con el Gobierno o tomará acciones radicales.



Dijo que su empeño es lograr una "gran revolución económica", con la cual espera contener el avance de los precios, que solo en el mes pasado marcó 110 por ciento, según la Asamblea Nacional (Congreso).



"Nosotros enfrentamos las dificultades con la cabeza en alto. Enfrentamos una guerra brutal como nos hacen. Pero yo los espero, después no se quejen. Yo voy a estar actuando y después el pueblo verá. Pediré el apoyo del pueblo, no es tiempo de estar diciendo, es tiempo de estar haciendo", añadió.



Asimismo, señaló que cuenta con el pueblo para lograr una "gran revolución económica". "La revolución (bolivariana) no la detiene nadie. Es un legado del comandante Hugo Chávez, que está por construir. Hemos acumulado una serie de victorias políticas, pero falta una verdadera victoria que es construir el socialismo", aseveró.