Netanyahu agradece a Trump 'apoyo incondicional' a Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, agradeció este 28 de diciembre del 2016 al presidente electo de EE.UU., Donald Trump, su "apoyo incondicional" a Israel, tras una cadena de tuits de éste en la que criticaba la reciente resolución de condena en la ONU a los asentamientos judíos.

"Presidente electo Trump... ¡Gracias por tu cálida amistad y tu apoyo incondicional a Israel!", dice un mensaje que Netanyahu colgó en su página de Facebook en respuesta al tuit de Trump.



El presidente electo de Estados Unidos había afirmado poco antes que no se puede permitir que Israel sea tratado con "tanto desdén y falta de respeto", y anticipó que subsanará esa cuestión cuando llegue a la Casa Blanca, el próximo 20 de enero.



En una cadena de mensajes por la red social Twitter, el sistema que viene utilizando recientemente para lanzar ideas a primera hora del día, Trump también indicó que Israel "solía tener a Estados Unidos como un gran amigo, pero ahora no".



Y recordó que el año comenzó con el "horrible" acuerdo sobre el programa nuclear iraní respaldado por varias potencias, incluida Estados Unidos, al que se ha opuesto Trump.



El intercambio público de mensajes ha coincidido con el discurso que ofreció hoy el aún secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, en el que criticó duramente a Israel por los asentamientos y defendió la postura de su gobierno de no vetar la resolución del Consejo de Seguridad con el fin de garantizar el futuro de la solución de dos estados.