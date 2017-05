Los negocios tienen todo listo para retornar a un IVA del 12%

Almacenes, restaurantes y otros establecimientos comerciales tienen todo preparado para la reducción de dos puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que debe cumplirse desde este jueves 1 de junio de 2017.

Algunos supermercados y concesionarias de vehículos anunciaron promociones y rebajas para aprovechar la expectativa que genera la medida entre los consumidores.



La Ley Solidaria por el Terremoto contempló el aumento del IVA -durante un año - del 12% al 14%. La medida arrancó el 1 de junio del 2016 con el fin de financiar la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto.



Entre julio del 2016 y abril de este año, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó USD 4 999,8 millones por efectos de IVA. De ese valor, USD 682 millones correspondieron a los dos puntos adicionales.



Entre los productos gravados están 208 bienes y servicios de la canasta del Índice de Precios del Consumidor, que registra el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Ropa, zapatos, gorras, accesorios, teléfonos, móviles, viodeojuegos, televisores y champú están dentro de esta lista. Además, los servicios de alojamiento en hoteles y hostales, almuerzos ejecutivos.



Los comerciantes de los locales de los centros comerciales como El Recreo, ubicado en el sur de Quito, ya empezaron con los preparativos para el cambio de esta tarifa. Según la administradora Marianela Berrezueta, cada establecimiento hace su planificación tributaria de forma independiente.



Para el sector comercial, la expectativa por la reducción del IVA es alta, ya que se apunta a un incremento en las ventas, explicó Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito.

Para él, la reducción del tributo es positiva, ya que el año pasado fue complicado para el sector comercial. La actividad de este sector cayó un 1,1% en el 2016, según el Banco Central.

En los últimos meses hubo una liquidez mayor gracias a la inyección de dinero en la economía producto del endeudamiento público. Esos recursos permitieron dinamizar la economía, dijo Alarcón, para quien uno de los retos del nuevo Gobierno es dar señales positivas para recuperar la confianza del consumidor.



Por lo pronto, los comerciantes empezaron a ajustar sus sistemas de facturación electrónicos con el 12%.



En Galería Ecuador, un local que comercializa artesanías ecuatorianas, el cambio del sistema de facturación se realizará el 1 de junio desde su matriz, ubicada en La Mariscal, en el norte de la urbe.



Tatiana Barragán, trabajadora del local, reconoció que durante este año las ventas fueron irregulares y a la baja, ya que sus productos no son de primera necesidad.



Los sombreros, los chales, los cosméticos artesanales y los alimentos son parte de los bienes que se expenden en los dos locales de Galería Ecuador, donde se prepararán ofertas para los clientes.



Degustaciones y promociones como pague por siete y lleve ocho chocolates están dentro de sus estrategias.



Distribuidora Jaramillo, que vende ropa interior, calcetines y pijamas, ofertará descuentos de USD 3 en algunas prendas.



En el último año, la facturación del establecimiento decreció. Hoy vende USD 140 al día; es decir, 70% menos que el año pasado cuando reportaban USD 200 diarios. Para su propietario Rodrigo Jaramillo, la baja del tributo se reflejará en menores precios, con lo que espera que las ventas mejoren.



Firmas asumieron el alza

En Galería Ecuador se ajusta el sistema de facturación para volver a cobrar el 12%. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.

En otros establecimientos no se sentirá un ajuste de costos, porque asumieron el incremento del IVA.



Uno de ellos es la Distribuidora Marlene Espinosa, local de venta de artículos de aseo personal, limpieza para el hogar y adornos. Su propietarios asumieron los dos puntos del tributo durante el casi año de vigencia de la medida.



En este emprendimiento no se abastecieron de nuevos productos para liquidar la mercadería que está en percha, según Diego Revelo, propietario del local ubicado en el centro.



“Hubo firmas (los proveedores) que nos subieron el precio de sus productos cuando subió el IVA y, pese a eso, no aumentamos los dos puntos. Esperaremos al otro mes para abastecernos”.



Varias concesionarias de vehículos asumieron los dos puntos del IVA para levantar las ventas, explicó David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae). El año anterior se vendieron 62 305 unidades, la cifra más baja de los últimos 12 años.



Y aquellas que no lo hicieron desde el inicio apostaron por ponerlo en práctica las últimas semanas en un esfuerzo por aumentar las transacciones.



Desde inicios de este mes, en Ciauto, ensambladora de vehículos Great Wall, se redujeron los dos puntos adicionales para incrementar las ventas de los vehículos. Con ello, un automotor, que costaba USD 20 000 incluido el IVA, ahora se vende en USD 19 600.



Almacenes Tía asumirá, por dos días, el valor correspondiente al 14% del IVA en todos los productos, excepto las recargas electrónicas de celulares. La promoción será el 30 y el 31 de mayo en todos los locales de la cadena Tía y Magda.

La entidad tributaria recordó a los contribuyentes que después del 1 de junio las facturas impresas con el 14% aún tendrán valor tributario. No se debe tachar ese porcentaje, sino simplemente escribir el 12% junto a esa cifra.