Los negocios y la actividad turística se detuvieron en Tonsupa y Atacames

El temor a los sismos ocasionó la suspensión de las reservaciones para pasar vacaciones de Navidad y fin de año en los hoteles de Tonsupa y Atacames, en el sur de la provincia de Esmeraldas.

Dos turistas de la Sierra llegaron a pasear, pero se regresaron pasadas las 16:00 de este lunes 19 de diciembre, pues no había atención y el temor permanecía entre los habitantes.



En Tonsupa no había alimentación en los pequeños restaurantes, tampoco bebidas frías, pues el sistema eléctrico se afectó desde la madrugada de este lunes cuando hubo el sismo de 5.7 grados según la última evaluación del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

“Escuchamos del sismo pero no imaginamos que fuera mayor la afectación como hemos podido constatar”, dijo Franciscos Escandón, que acudió a pasar unos días en Tonsupa, desde la ciudad de Ibarra.



Cerca del 30% de las reservaciones realizadas en los hoteles de Atacames para pasar la Navidad fueron suspendidas por los turistas de la Sierra, que suelen pasar esas fechas en las cosas de Atacames.



La suspensión de reservación para fin de año es mayor, de acuerdo con datos de la Cámara de Turismo de Atacames, pues alcanza el 40% de las reservaciones realizadas a inicio de diciembre.



Sara Moyano, presidenta de la Cámara de Turismo de Atacames, dijo que con los eventos naturales se afecta nuevamente el turismo que había tenido dos temporadas que daban la pauta para una reactivación del sector turístico, después del terremoto de abril del 2016.

El sector hotelero había registrado visitas por encima de los 40 000 habitantes en cada uno de los feriados por las vacaciones de la Sierra y los fieles difuntos. “Ahora nos toca hacer una evaluación de los daños y pensar en cómo vamos a reactivar la economía de la zona, afectada por los sismos”, señala Moyano.



Desde la Federación provincial de Turismo se levanta una información de las afectaciones a los hoteles que están en el perfil costero, en el sector Club Del Pacífico. Lo hacen con la ayuda del Ministerio de Turismo.



Carlos Acosta presidente de la Cámara Provincial de Turismo, dijo que esperan tener cuanto antes la información de los hoteles afectados e ir definiendo qué hacer de ahí en adelante. “Mi negocio de restaurante también está afectado”, señaló.

En medio de las dificultades, un sector del turismo de Atacames confía en que las cosas puedan mejorar para el sector turístico que ha sido golpeado por la naturaleza desde antes del terremoto de abril.