Jaime Nebot dice que Lasso jamás demostró el fraude y se 'malogró' el ansiado cambio

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aseguró que Guillermo Lasso nunca pudo probar el supuesto fraude electoral que denunció en los comicios del 2 de abril pasado.



“Yo no digo que no hubo fraude, yo me ratifico en que jamás lo demostraron y de paso malograron el ansiado cambio”, señaló la noche de este miércoles 26 de abril en una intervención a través de Facebook Live.

El líder del Partido Social Cristiano (PSC) dijo que una vez que retornó la serenidad al país -no la conformidad- tenía que aclarar algunos hechos ante la serie de críticas que le han hecho, sobre todo por no convocar a una marcha en Guayaquil para respaldar las denuncias del excandidato presidencial de la alianza Creo-SUMA.

​

Dijo que una denuncia de fraude “es un asunto serio y grave”, por lo tanto, el denunciante debía probarlo. Así como exige la Ley, la ética, el respeto a la ciudadanía y la iglesia.



Pero “con el pasar de los días los ciudadanos se han dado cuenta” que no habían las pruebas para demostrar el fraude. “No debió aprovecharse el gran sentimiento de oposición a este Gobierno para utilizar a las personas con otros fines”.



Según Nebot, el “famoso control electoral” que Lasso dijo que había tenido durante el proceso “no funcionó”. También hizo una serie de preguntas, sobre las actas de las más de 41 000 juntas electorales que Creo dijo que tenía “¿por qué no las exhibieron? ¿por qué no las impugnaron?”. “¿Por qué no establecieron la diferencia entre la votación reflejada en esas actas y la difundida por el CNE? o es que su famoso control electoral en realidad no existió?”.



El Alcalde señaló que no se justificó la ausencia de la dirigencia del movimiento Creo en el recuento de más de 3 000 actas el 11 de abril en el Coliseo Rumiñahui, en Quito, ya que las actas abiertas correspondían a las que impugnó.



Nebot señaló que si hubiera convocado a una manifestación sin mucho éxito el Gobierno se iba a encargar de decir que fue un fracaso y “hoy estaríamos debilitados e indefensos para seguir luchando eficazmente contra ellos”.



Según dijo que como Alcalde de la ciudad más poblada del Ecuador, “no podía cometer la irresponsabilidad de destruir la fuerza y credibilidad de mis conciudadanos, haciéndoles dar un salto al vacío”. “Jamás los he utilizado y no me prestaré a que otros lo hagan. Las luchas se libran con valentía propia, no exigiendo valentía ajena”.



Nebot dijo que desde las alcaldías, desde la Asamblea y las calles seguirá luchando para que se respete la democracia y la libertad. “Mientras vivamos el Ecuador nunca será Venezuela; lo impediremos desde las alcaldías, desde la Asamblea y desde las calles. Y “capricho personal no vale un pelo de sus cabezas, pero su libertad y prosperidad de sus familias lo valen todo, incluso la vida ¡siempre que ustedes y la Patria lo necesiten, iremos juntos a la carga!”.



Añadió que los últimos 10 años había liderado manifestaciones en contra del Gobierno (2008, 2010 y 2015) y Guillermo Lasso nunca participó de ellas. Además recordó que desde la noche de la primera vuelta el PSC había anunciado su respaldo para la segunda vuelta y el presidenciable había agradecido.



Pero “cosa curiosa” cuando no los acompañaron en los plantones “insistieron en difundir la infamia de que no convocamos la marcha porque teníamos un pacto con el Gobierno”.