Nebot denunció supuesto impedimento para contrato de basura en Guayaquil

El puerto principal aún no cuenta con un nuevo contrato para la disposición de desechos sólidos no peligrosos en el relleno sanitario. Según el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, la contratación del relleno sanitario no se puede concretar tras haberse caído la convocatoria pública debido a una disposición del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Nebot indicó este miércoles, 23 de mayo del 2018, que esto obliga a las empresas contratistas de servicios a tener de patrimonio el 20% del valor del contrato multiplicado por el plazo. El alcalde rechazó esta disposición que deja, “prácticamente, fuera a las empresas nacionales y a las extranjeras que no quieren participar bajo aquellos parámetros”.



Dentro de la ciudad, se mueven 4 200 toneladas de basura diarias, con un gasto de USD 53 millones al año. Actualmente, los consorcios Las Iguanas, para la disposición final, y Puerto Limpio, para la recolección, se encuentran en funcionamiento prorrogado, pues el acuerdo fue suscrito por siete años y venció en el 2017, según consta en el Sercop.



La convocatoria publicada en el portal web de Compras Públicas, centrado en el relleno sanitario Las Iguanas, en el norte de la urbe, finalizó la aceptación de ofertas técnicas y económicas el 9 de febrero del 2018, según el municipio. De modo que el cronograma del proceso de licitación para la contratación estaba previsto para el 2 de marzo.



El contrato que es de USD 92 millones, requiere entre el equipamiento mínimo publicado en los pliegos del proceso de 11 maquinarias, entre compactador de desechos, excavadora hidráulica y moto niveladora.



“La Sercop ha determinado un precepto que dice que una empresa que participa en una contratación pública como oferente en materia de servicios debe tener como patrimonio el 20 % de la negociación multiplicada por su plazo, eso es absurdo y elimina prácticamente a todas las compañías nacionales”, criticó.

Nebot señala que se repetirá el proceso de convocación pero asegura que de no generarse un cambio en la disposición no se obtendrán resultados favorables. “Si no cambian esa disposición como se nos ha ofrecido, el concurso se volverá a caer y la responsabilidad de que no exista una contratación para el relleno sanitario para la ciudad de Guayaquil será del Sercop”, manifestó



En el concurso también se incluirá la incorporación de una estación de transferencia en un terreno de 10 hectáreas, entre las avenidas del Bombero y Perimetral, en el noroeste de la urbe.



En su enlace radial de los miércoles, Nebot también se refirió a las elecciones que vivió Venezuela el 20 de mayo. Afirmó que es tibia la reacción del Gobierno ecuatoriano frente a lo ocurrido.



Reiteró que no debe reconocerse una farsa que hiere la democracia, los derechos y la prosperidad. “La gestión internacional tiene que tener estricta relación con el nuevo giro del Gobierno. Si no hay coherencia, no habrá éxito”.