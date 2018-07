Nacionalidad de Ecuador a Julian Assange no ayudó a resolver su caso, dice Lenín Moreno

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno dijo el jueves (5 de julio del 2018) que otorgar la nacionalidad a Julian Assange, asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, no ayudó a solucionar la situación del creador de WikiLeaks.

“Fue una tentativa fallida que no dio resultado (...) y, todo lo contrario, lejos de solucionar el problema, se puso más dificultoso de hacerlo”, dijo el mandatario en un encuentro con la prensa extranjera en Quito.



El gobierno de Moreno anunció el diciembre último que concedió la nacionalidad a Assange, quien está refugiado desde 2012 en la legación ecuatoriana en Londres para evitar entonces ser extraditado a Suecia, que lo reclamaba para que enfrentara supuestos delitos sexuales que él niega.



El australiano teme ahora dejar la embajada, ser detenido y acabar extraditado a Estados Unidos por haber difundido miles de secretos oficiales de ese país.



Moreno señaló que tras el fallido intento con la naturalización de Assange, Quito aplica otra táctica para tratar de resolver el caso.



“En esta nueva etapa hemos comenzado por donde se debería haber iniciado: conversando con las autoridades de Inglaterra”, manifestó.



El Mandatario enfatizó que “hemos iniciado un diálogo bastante fecundo, en el cual ellos nos han entregado cierto tipo de información para nosotros poder utilizarla en beneficio de la normativa internacional y en beneficio de los derechos de la vida del señor Assange”.



Añadió que “no está dentro de nuestro deseo, no está en el deseo del señor Assange permanecer refugiado toda la vida. Es por eso que tenemos que encontrar una solución, y si lo hacemos en conjunto con el gobierno inglés mucho mejor”.



Moreno estimó que un arreglo al caso Assange se podría dar a “mediano plazo”.



En marzo, Ecuador cortó todas las comunicaciones con el exterior de Assange por continuar interfiriendo en asuntos de otros países y le advirtió que podría adoptar “nuevas medidas ante el incumplimiento del compromiso” del australiano de no inmiscuirse en esos temas.



“Lo vamos a proteger en lo que respecto a su vida se refiere. Por supuesto, esto también tiene condiciones, hay que cumplir las condiciones y el señor Assange en más de una ocasión ha rebasado esas condiciones y ha hecho declaraciones que no corresponden principalmente a la política de países amigos, y eso no está dentro de sus derechos de asilado”, dijo Moreno el miércoles.