Municipio identificó otras 28 familias afectadas por explosión en San Lorenzo

La Unidad de Gestión de Riesgos del Municipio de San Lorenzo identificó otras 28 familias afectadas por el atentado registrado el sábado, 27 de enero del 2018, en el cuartel de Policía de la ciudad. Con este nuevo censo, ya son 108 familias afectadas por la explosión.

La mañana de este miércoles, 7 de febrero, autoridades del Municipio, entre estas la concejala Rocío Cabezas, junto con delegados de la Secretaría de Gestión de Riesgos y de la Cruz Roja recorrieron la zona en donde se registró el ataque y entregaron kits de alimentos y limpieza a las 28 familias.



El atentado destruyó 14 casas; el Ministerio de Vivienda tiene previsto levantar ese número de inmuebles en la 'zona cero', según comentó la concejala Cabezas. Hay otras 180 casas con daños en paredes, ventanas, baños o puertas. Estas serán reparadas.



Esta mañana, los delegados del Municipio midieron los terrenos en donde se levantarán las 14 casas. Esa información se entregará al Ministerio de Vivienda para que inicie la construcción.

Sin embargo, el comienzo de las obras aún no está claro. La Fiscalía mantiene cercada la zona y, mientras no terminen las pericias, el Municipio no puede derribar las estructuras.



Mientras tanto, voluntarios de la Cruz Roja también apoyan a las familias afectadas. Ellos entregaron kits de limpieza y jugaron con los niños de la zona. "El trabajo psicosocial es muy importante para la recuperación de los menores. Estamos haciendo trabajos lúdicos desde que pasó el ataque", comentó Erick Rhor, coordinador de la Cruz Roja.



Hasta la tarde de este miércoles, esta entidad tiene previsto apoyar a 33 familias; además de otras 93 que ya recibieron kits y apoyo en días anteriores.