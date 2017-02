En el Municipio de Cuenca se analiza la documentación presentada por el constructor del tranvía

La tarde del miércoles 1 de febrero del 2017, solo unas horas antes de termine el plazo dado por el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, los representantes del Consorcio Cuatro Ríos presentaron sus justificativos sobre los retrasos de las obras civiles del tranvía.

Son más de 1 700 hojas donde el contratista argumenta las razones sobre los incumplimientos que reclama el Municipio en la parte técnica, cronograma de plazos, avance de la obra, recurso humano, transferencias económicas, entre otros temas.



Con esto, el proceso de terminación unilateral del contrato por parte del Municipio cuencano se detuvo hasta que los técnicos de la Gerencia y Fiscalización, los coordinadores del proyecto y el equipo de abogados de la Sindicatura presenten sus informes sobre la documentación recibida.



La mañana de este jueves 2 de febrero de 2017, el alcalde Cabrera señaló que ese análisis les tomará unos siete días y que “cuando reciba los informes tomará la decisión final por respeto a Cuenca. No esperaré más tiempo porque me he comprometido a que el tranvía funcione hasta finales del presente año”.



Mientras tanto, las obras civiles a lo largo de la ruta de 21 kilómetros entre ida y vuelta están casi abandonadas. El Municipio cuencano avanza con trabajos puntuales en sitios de la avenida de Las Américas y de las calles Gran Colombia, Mariscal La Mar y Sangurima.



Estos trabajos son parte de la emergencia a la movilidad decretada por el Burgomaestre el 15 de octubre del 2016 y que se regirá hasta este 15 de febrero del 2017. Según Santiago López, coordinador de los proyectos municipales, el Consorcio cerró la semana anterior con 13 obreros “que hacían ajustes en trabajos ejecutadas, no en obras nuevas”.



El pasado 26 de enero, el Consorcio emitió un boletín de prensa informando que la obra continúa en los frentes que las aprobaciones del Municipio les permite hacerlo y que no han abandonado el proyecto.