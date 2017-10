La oposición venezolana acusa a medios públicos de hacer campaña en comicios

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acusó el domingo 15 de octubre de 2017 a los medios públicos de hacer campaña a favor del oficialismo durante la elección de gobernadores que se celebra este domingo en el país caribeño.

“Todas las radios del sistema nacional de medios públicos y especialmente Radio Nacional de Venezuela (RNV) desde la madrugada hasta este momento está en campaña electoral prohibida”, dijo el jefe del comando de campaña de la oposición, Gerardo Blyde, en rueda de prensa.



Denunció que estos medios de comunicación “tienen al aire distintos mensajes a favor de los candidatos del gobierno y en contra de los candidatos de la unidad" lo que es, subrayó, “absolutamente violatorio de la ley”.



“La campaña terminó (el jueves) y es la utilización indebida, abusiva, ilegal y delictiva de los medios públicos”, prosiguió.



Blyde pidió a las cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), cercanas al chavismo, ordenar el cese en la difusión de estos mensajes proselitistas. “No permitan que esto se desborde por culpa de su inacción”, remarcó.

La MUD y el rector electoral Luis Emilio Rondón, el único que es crítico con el gobierno, han denunciado al canal estatal VTV por haber dado cobertura exclusivamente a los candidatos oficialistas durante la campaña.



Blyde también recriminó hoy que “muchísimos centros” electorales no abrieron a las 10:00 GMT (05:00 hora de Ecuador) como estaba previsto debido, según dijo, a “que testigos de candidatos oficialistas no se presentaron y tuvieron que ser sustituidos”, lo que arrojó un “retraso promedio de una hora”.



De los 18 094 065 venezolanos habilitados para sufragar, cerca de 600 000 se verán afectados por los cambios en la ubicación de centros en 17 de los 23 estados del país informados esta semana por el CNE, principalmente en la región andina de Mérida (oeste) y en el estado Miranda (norte).



Por ello, Blyde instó a los ciudadanos a consultar vía web sus centros electorales y no dejar de votar.



“Todos los obstáculos que nos ha colocado el CNE los vamos a vencer con el voto de cada uno de los ciudadanos que hoy tiene su derecho a ejercer”, agregó.