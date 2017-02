Mossack Fonseca, bancos y telefónicas, entre donantes de campaña de Varela

Compañías de Mossack Fonseca, el bufete epicentro del escándalo conocido como papeles de Panamá, bancos, telefónicas, ministros y el propio presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, aparecen en la lista de donantes privados de la campaña que lo llevó al gobierno en 2014.

Varela publicó el viernes 10 de febrero de 2017 una copia autenticada por el Tribunal Electoral (TE) de la lista de las contribuciones privadas que recibió durante la campaña, que suman más de USD 9,73 millones.



Jürgen Mossack, detenido desde ayer (jueves 9 de febrero) junto a Ramón Fonseca Mora, su socio y también exministro consejero de Varela, aparece en la lista con una donación de USD 1 000, aunque a lo largo de las 17 páginas con nombres y montos se repite Mossack Fonseca & Co. S.A. o Fiduciaria Mossfon S.A. entre otras, con cifras que varían.



También aparecen en la lista de donantes privados varias personas de apellido Fonseca Mora, familiares del presidente, así como bancos privados, telefónicas, farmacias, grupos ginecológicos y firmas de bienes raíces, entre otras empresas.



Además se desglosan las contribuciones de personas que actualmente ocupan posiciones en el gobierno, como los titulares de Salud, Miguel Mayo, con 1.000 dólares, y el de Vivienda, Mario Etchelecu, con USD 2 000, entre otros altos cargos y miembros del gobernante Partido Panameñista.

El propio presidente panameño abre la lista con una contribución de USD 5 000.



Varela publicó la lista de sus contribuyente privados de campaña después de que el jueves Fonseca Mora asegurara que recibió "donaciones" de la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo internacional por millonarios sobornos repartidos en 12 países, incluido Panamá.



"En esa lista no existen donaciones de la empresa Odebrecht", adelantó ayer el presidente panameño, al negar los dichos de su antiguo ministro consejero y presidente encargado del partido de gobierno hasta marzo de 2016.



Varela además aclaró que los donativos que recibió en la campaña "son contribuciones políticas, no son sobornos", y que "ni un dólar" de esos recursos fueron utilizados para su beneficio personal o el de su familia.

El ministro de la presidencia, Álvaro Alemán, que aparece al menos una vez en la lista de donantes con un aporte de USD 9 000, dijo este viernes que el partido de gobierno no tiene "ni evidencias ni indicios" de que alguna de las personas que contribuyeron a la campaña proselitista de Varela "sea un vehículo de la empresa Odebrecht".



Varela también pidió el jueves que sus contendientes por la Presidencia en el 2014 que también publiquen la lista de sus donantes privados, "porque las circunstancias lo exigen".



El excandidato presidencial del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD) , Juan Carlos Navarro, dijo que publicará la próxima semana la lista de sus donantes de campaña en 2014, para que "se investigue sin distracciones" la supuesta vinculación de Varela con dinero de Odebrecht.



"Gravísimas acusaciones hechas ayer por ex Presidente panameñismo y ex Ministro #MossackFonsecaPapers deben ser investigadas de inmediato", dijo en su cuenta en Twitter Navarro, que llegó tercero en los comicios de 2014 con alrededor del 28 % de los votos.