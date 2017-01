Miles de familias separadas por la frontera entre México y EE.UU. se funden en rápidos abrazos

Con largos abrazos, conversaciones apresuradas y lágrimas, varias familias mexicanas separadas por las deportaciones de Estados Unidos, se reunieron el sábado 28 de enero durante tres minutos cronometrados en un punto del Río Bravo, ansiosas por el temor de que estos escasos reencuentros sean prohibidos por Donald Trump.

Con los pies en el fango, a la altura de la mexicana Ciudad Juárez, Chihuahua, y la estadounidense El Paso, Texas, unas 4 000 personas formaron parte del encuentro titulado "Abrazos no muros" que se realiza por tercera vez. "No es posible que se instalen más barreras en la frontera, se separan familias completas, niños, esposos y hermanos", dijo a la AFP Fernando García, director de la Red Fronteriza de los Derechos Humanos que organiza los encuentros.



Los organizadores temen que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que esta semana ordenó la construcción de un muro en la línea divisoria de 3 200 km, cancele este encuentro.



Otras pancartas que decían "Dios perdone a Trump", "No Muros" y "Más amor y menos barreras".



Las familias que viven del lado mexicano se acercaron al Río Bravo para sacar turno para poder llegar hasta la mitad del cauce y encontrarse durante tres minutos con sus parientes que residen en El Paso, y que lucían playeras azules con la leyenda "Hugs not walls".



"Tengo seis años aquí en El Paso que no puedo ver a mis hijos y a mis sobrinos, ellos tuvieron que regresar a (Ciudad) Juárez y yo seguí aquí, en el lado americano, y hasta el momento no pueden cruzar la frontera" por falta de visa, comentó a la AFP Guadalupe Mora, de 56 años, llena de ansiedad, momentos antes de que le tocará el turno de abalanzarse a besos sobre su familia.

Encuentros similares se reproducen en ocasiones en la frontera entre Tijuana, Baja California (noroeste) y San Diego California.