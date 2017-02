Cinco equilibristas heridos al caer de cuerda floja con Nik Wallenda

Cinco acróbatas resultaron heridos este miércoles 8 de febrero de 2017 en Florida cuando practicaban una "pirámide humana" junto al equilibrista Nik Wallenda sobre una cuerda floja de al menos nueve metros de altura.

Wallenda, un célebre funámbulo estadounidense que entre otras acrobacias ha caminado la cuerda sobre el Gran Cañón, no es uno de los heridos, informaron autoridades de Sarasota, en el centro de Florida.



La pirámide humana iba a ser el gran acto final de un espectáculo del Circo Sarasota que se estrena este viernes en esta ciudad.



"Los ocho miembros del acto cayeron y resultaron heridos", dijo el jefe de bomberos del condado de Sarasota, Michael Regnier, en conferencia de prensa. De los cinco heridos, "cuatro están en alerta traumatológica, es decir que tienen heridas sustanciales". "Nik Wallenda no está entre los heridos; era parte del acto", añadió.



Las autoridades no revelaron las identidades de los heridos, pero el diario local Tampa Bay Times informó que algunos miembros de los Wallenda -una familia de acróbatas- figuran entre ellos.

El circo dijo que no hubo un problema en la cuerda, sino que los acróbatas perdieron el equilibrio. "Ayer lo hicieron impecablemente", comentó en conferencia de prensa. "Desafortunadamente, los accidentes ocurren". Agregó que "la gente del circo resiste y el show debe continuar".



La prensa estadounidense informó citando a autoridades hospitalarias que ninguno de los heridos corre peligro de muerte. Wallenda, de 38 años, es la séptima generación de una familia de artistas de circo, el "Flying Wallendas" (los Wallenda voladores).



En 2014 atravesó sobre un alambre de acero un recorrido entre dos rascacielos de Chicago a más de 180 metros de altura. El año anterior caminó a lo largo de una garganta al este del Gran Cañón, a 460 metros de altura y sin arnés ni red de protección.



Su bisabuelo, Karl Wallenda, murió en 1978 al caer de una cuerda floja en Puerto Rico.