Los bombardeos en Siria hacen temer una escalada de tensiones entre Israel e Irán

La intensidad de los bombardeos de Israel contra presuntos objetivos iraníes en Siria, presentados como un acto de represalia por disparos de cohetes, suscita temores de una escalada de tensiones en la región.

“Nos acercamos al precipicio”, dijo a la AFP Heiko Wimmen, del centro de reflexión International Crisis Group.



“Irán cruzó una línea roja. Nuestra reacción fue la consecuencia de ello” explicó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.



Esas advertencias israelíes ya comenzaron el mes pasado, recuerda Wimmen, en alusión a los anteriores ataques israelíes en Siria.



Pero esto es cada vez “más intenso”, y “un día, con esas acciones, los iraníes dirán: ‘tenemos que responder con fuerza, tenemos que disuadir a los israelíes si queremos permanecer en Siria, debemos golpear’”, explicó.

Las circunstancias de los acontecimientos de este jueves siguen siendo confusas. Israel dice haber realizado decenas de bombardeos contra objetivos iraníes en Siria, en represalia por el lanzamiento de unos 20 cohetes de la brigada Al Quds, la fuerza expedicionaria de los Guardianes de la Revolución, contra la parte de los Altos del Golán ocupada por tropas israelíes.



El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH) afirmó por su parte que el ataque contra las posiciones israelíes en el Golán --cuyos autores no había podido identificar -- se llevó a cabo tras un “ primer bombardeo israelí ” en una localidad siria.



“Irán ha intentado siempre rebajar las tensiones en la región, reforzando la seguridad y la estabilidad”, explicó por su parte el presidente iraní, Hasan Rohani.

“Un duro golpe”



Para Nicolas Heras, analista del centro de reflexión estadounidense Center for a New American Security, “Israel está impaciente y quiere asestar un duro golpe a las fuerzas iraníes en Siria”.



“Es evidente que [el primer ministro israelí] Benjamin Netanyahu cree tener el visto bueno para afrontar a Irán en Siria, sean cuales sean las consecuencias”, dice a la AFP.



Según él, “los israelíes están convencidos de que están viviendo un escenario de pesadilla en el que Irán avanza en Siria con la intención de lanzar una guerra para aniquilar” su país.



Los bombardeos de este jueves son los mayores ataques israelíes en Siria desde hace décadas, asegura Eran Etzion, exdirector adjunto del Consejo Nacional de Seguridad Israelí.

Para Foad Izadi, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad de Teherán, “Irán no busca la confrontación con Israel en Siria”.



“Las fuerzas iraníes no fueron a Siria para combatir a Israel, sino para brindar ayuda al gobierno sirio”, afirma. “La disuasión de Irán con respecto a Israel se hace en Líbano, con más de 100 000 misiles de Hezbolá”, asegura Izadi.



Mohamad Marandi, analista político en la Universidad de Teherán, cree que “los israelíes fantasean” y que “ningún iraní murió ni resultó herido” en los bombardeos israelíes de esta madrugada.



De lo contrario, los retratos de las víctimas se habrían propagado por las redes sociales iraníes, argumenta.



Las fuerzas iraníes presentes en Siria no actúan de forma independiente, “sino bajo el mando de los sirios”, dice Marandi, que afirma que no hubo ningún ataque iraní contra Israel durante la noche.