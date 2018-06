José Mujica insta a Latinoamérica a promover la integración regional

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) convocó a América Latina a trabajar de forma "inmediata" para fomentar la integración regional, sobre todo en el campo del conocimiento, lo que considera "una deuda pendiente".

Así lo expresó el actual senador en el marco del "Ciclo Interfases: Diálogos entre lo nacional y lo global para un futuro en común" organizado por su partido, el Movimiento de Participación Popular (MPP), que integra la coalición de izquierdas que gobierna el país, el Frente Amplio (FA).



Para Mujica, "el problema de los latinoamericanos" es "luchar por la integración", y reconoció que "nunca" se verán "grandes masas movilizándose a favor" de este proceso aunque "quizás no exista ninguna cosa más importante".



En ese sentido, destacó que si bien "el principio de autodeterminación hay que defenderlo a capa y espada", es necesario tomar en cuenta el fenómeno de la globalización y las dimensiones de las transnacionales y las potencias mundiales como China, India o la "Comunidad Económica Europea".



Mujica, quien convocó a dar "la batalla por integrar la inteligencia" regional, también subrayó que si los países más desarrollados le "llevan mucha ventaja" a Uruguay en rubros como el PIB (Producto Interno Bruto), las "distancias" son todavía "más amplias"en el "campo del conocimiento y de la investigación".



"Hasta ahora los ensayos realizados tienen un carácter fundamentalmente comercial, que si bien es importante, no es lo único. No nos hemos preocupado por integrar la inteligencia latinoamericana, integrar universidades, que tienen que ser laboratorios de conocimiento", criticó el senador según un comunicado difundido hoy por el MPP.



Durante la actividad organizada por el MPP, que se llevó a cabo este lunes en Montevideo, también participaron el vicecanciller Ariel Bergamino; el diputado Daniel Caggiani; el presidente de la Comisión de Programa del FA, Ricardo Ehrlich, y la exvicecanciller Belela Herrera.