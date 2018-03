Mujeres con cáncer aprovecharon el 8 de marzo para hablar de su situación

Mujeres muy jóvenes, de 20 años o menos, también otras que superan los 30. Unas solteras, otras casadas y algunas con hijos. “Mujeres guerreras, que luchan contra el cáncer”, como repitieron a gritos ellas mismas, caminaron en dirección al Ministerio de Salud, en la República del Salvador y Suecia, en el norte de Quito.

Este jueves 8 de marzo del 2018, la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer aprovechó el Día Internacional de la Mujer, para hacer escuchar sus necesidades a la población y a las autoridades. En carteles, varias mujeres reclamaron su derecho a tener acceso a medicinas y tratamientos. Unas preguntaron en cartulinas: Si ya luchamos contra el cáncer, ¿por qué tenemos que luchar por medicamentos?



Gustavo Dávila, el principal de la fundación, guió a los asistentes. Les pidió tomarse de la mano y darle gracias a Dios por este día. “Es un día de reconocimiento a las mujeres guerreras, vamos a caminar hacia el Ministerio de Salud para que no nos falte medicinas”, les dijo a través de un megáfono.



Yiomaira Loor, de 20 años, llegó desde Manabí. Tiene linfoma de Hodgkin y lleva dos años de tratamiento. Los linfomas son cánceres que comienzan en los glóbulos blancos llamados linfocitos. Existen dos tipos principales, uno el de Hodgkin. Este tejido comprende los ganglios linfáticos y los órganos relacionados que forman parte del sistema inmunológico y del sistema productor de sangre del cuerpo.



Los ganglios linfáticos son órganos pequeños en forma de haba que se encuentran debajo de la piel en el cuello, las axilas y la ingle. También se encuentran en muchas otras partes del cuerpo, por ejemplo dentro del tórax, el abdomen y la pelvis.



Yiomara recibe tratamiento por el Seguro Social Campesino, en Portoviejo. “El tumor va creciendo cada día, ya no me sirven las quimioterapias”, aseguró. Y pidió que el Ministerio entregue un medicamento denominado Brentuximab vedotin. Según dijo, lo que sabe es que cada dosis cuesta USD 4 000. Pero ella necesitaría unas 16 dosis, según su peso (49 kilos).

Cristina Aspiazu se dirige a otros pacientes y a los medio de comunicación este jueves 8 de marzo del 2018. Foto: Mariela Rosero / EL COMERCIO

Verónica Mosquera, de 34 años, también tiene ese tipo de cáncer. Desde hace seis enfrenta a la enfermedad. Lo cuenta en medio de suspiros, tomando aire. Cubre su cabeza con una gorra de lana, como buena parte de las mujeres que pierden sus cabelleras producto de las quimios.



Verónica se graduó de contadora en la ESPE, es mamá de dos niñas de 6 y 9 años y le inquieta no acceder a un tratamiento que le permita superar este mal. Trabaja a medio tiempo.



Cristiana Aspiazu, una joven de 27 años, sabe que tiene linfoma de Hodgkin desde hace tres años y medio. Dice que ha sufrido ya tres recaídas, que su médico le indicó que las quimioterapias no le ayudan más. Y cuenta que ya hace un año tiene un tumor de 7 cms, tras una metástasis a su pulmón.



Las mujeres, algunos hombres también pacientes con cáncer y sus familiares, así como directivos de Jóvenes contra el cáncer, se ubicaron frente al Ministerio de Salud. Usaron micrófono y megáfono para dar puntos de vista y testimonios. También hubo danza.

Según Paulina Cisneros, subsecretaria de la Cartera, se les invitó a pasar para conversar. Y los pacientes así como delegados de la Fundación no accedieron. Sí lo hizo la prensa.



La subsecretaria Cisneros respondió a EL COMERCIO que ante un fallo judicial, el Ministerio entregará hasta máximo el lunes 12 de marzo el medicamento Brentuximab vedotin a cuatro pacientes, que lo solicitaron a través de la justicia. Eso implica una inversión por cada uno de USD 60 000. También precisó que ante un primer pedido se les indicó que no estaba en el cuadro básico de medicamentos y tras pruebas farmacológicas y de seguridad consideraron que no aumentaba la sobrevida o brinda una revisión total de la enfermedad.



Posteriormente, tras una judicialización de la petición, el Ministerio de Salud entregará esas medicinas a los cuatro peticionarios. Cisneros comentó que brindan toda la atención a los pacientes, en el 2017 hubo 254 pacientes oncológicos en toda la red nacional de salud pública.



Israel Zeas, del área legal del Ministerio de Salud, informó que al año se invierten USD 41 millones anuales en compra de medicamentos y solo a la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca) se le entrega USD 58 anuales, por la atención integral, por paquete de prestación de servicios.