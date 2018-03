Mujeres amazónicas se reunirán con Lenín Moreno el 22 de marzo 

La delegación de la Marcha de Mujeres Amazónicas está en Quito desde el lunes, 12 de marzo del 2018. Ellas fueron recibidas el viernes por el secretario particular del presidente Lenín Moreno, Juan Sebastián Roldán.

“Lamento mucho por lo que han pasado los últimos días”, respondió el funcionario ante los reclamos de las lideresas del colectivo, quienes estuvieron todos los días frente al Palacio de Carondelet.



“Estar cinco días con mi bebé con fiebre, bajo el sol, no ha sido justo. El Presidente ni siquiera se ha pronunciado”, dijo una de las representantes.



Ellas vinieron a la capital para entregar un “mandato” a Moreno. En el documento exigen suspender el extractivismo minero y petrolero en las comunidades de los pueblos Achuar, Shuar, Waorani, Sapara, Shiwiar, entre otros.



El vocero de la Presidencia propuso que el Mandatario no las reciba en Quito, sino que se traslade a la Amazonía para establecer el diálogo.



Las mujeres se negaron a este planteamiento y exigieron que la audiencia se realice en la capital. De esta manera, se acordó una reunión el jueves 22 de marzo, a las 17:30. Las voceras del mandato tendrán 30 minutos para exponer sus demandas expresadas en 22 peticiones.



Nina Gualinga, de la comunidad kichwa de Sarayacu, indicóque las manifestantes dejaron hace dos semanas su territorio, se mantuvieron en vigilia durante cinco días y, por lo tanto, no se podían ir de la ciudad sin respuestas.



El funcionario resaltó que el Jefe de Estado atendió el pedido de la comitiva, a través de esa reunión, porque Moreno es nativo de una provincia amazónica y por su compromiso con el diálogo. Pero que no fue por las amenazas de movilización que lanzaron durante su estadía en Quito.



“No se podrá cumplir con todo lo que ustedes nos pidan”, les señaló Roldán y dijo que existen acuerdos previos con empresas mineras y petroleras, por lo que no es posible paralizar las actividades.



Gualinga considera que la extracción del crudo en sus tierras es ilegítima e ilegal porque los pueblos indígenas no han sido consultados al respecto, como manda la Constitución, y rechazan las socializaciones sobre proyectos extractivistas.



En la parte medular del mandato, las mujeres exponen su rechazo a la nueva licitación de los 16 bloques petroleros de la ronda suroriente, en los territorios indígenas.



Uno de los puntos del documento exige las medidas necesarias para garantizar seguridad y protección a las lideresas. Ya que argumentan que algunas representantes ya han recibido amenazas por defender derechos humanos y de la naturaleza, como Gloria Ushigua del pueblo Sapara.

El vigésimo primer pedido del texto es sobre casos de abuso sexual y violencia de género correlacionados también con la actividad extractivista.



El colectivo ambientalista Yasunidos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), entre otras organizaciones, expresaron el respaldo a las Mujeres Amazónicas e hicieron un llamado a la resistencia.