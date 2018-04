Mujer que agredió a un agente de tránsito en Ibarra deberá ofrecerle disculpas públicas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tres días de cárcel, pago de una multa correspondiente a un salario básico (USD 386) y disculpas públicas. Esa es la sentencia que dispuso un juez contra Maritza M., quien agredió a una agente civil de tránsito, el 11 de abril del 2018, en Ibarra, en Imbabura.

El ataque fue grabado por un testigo y el video se hizo viral en las redes sociales.



El hecho ocurrió a las 11:20 en las calles María Victoria Castelló y Galo Plaza, en el sur de la urbe, mientras funcionarios de la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor-EP), realizaban un operativo de control.



La agente, de 30 años, ordenó detener al vehículo en que se movilizaban dos mujeres. Luego de solicitar la matrícula del automotor y licencia de conducir a la ciudadana que manejaba el vehículo color verde, la agente de tránsito le informó que le entregaría una citación porque la acompañante no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Tomó una fotografía para respaldar la infracción.



La uniformada se alejó unos metros y mientras llenaba la boleta de citación Maritza se bajó del vehículo y comenzó a insultarla, cuenta la agente. Luego trató de intentar destruirla al libreta de citaciones y la lanzó al suelo.

Caicedo se inclinó para levantar el texto. En ese momento la conductora le agredió con varios golpes. Compañeros de la agente civil de tránsito intentaron calmar a la agresora. Pero, no pudieron. Finalmente llamaron a la Policía y detuvieron a la atacante.



Según Washington Barreno, asesor jurídico de Movidelnor, el médico legista de la Fiscalía determinó dos días de incapacidad para Caicedo por las lesiones sufridas. También señaló que no es el primer caso que sucede. Pero, sí el que fue denunciado.



Barrero hizo un llamado a la ciudadanía de respetar a los agentes de tránsito que únicamente están cumpliendo con su trabajo. Recordó que en caso de que los conductores no estén de acuerdo con la sanción emitida por los uniformados tienen tres días para apelar la medida.