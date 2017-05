Dos muertos en un tiroteo en una escuela saudí

Un hombre armado abrió fuego este miércoles 31 de mayo del 2017 en una escuela privada de Riad, en Arabia Saudí, matando a dos personas, indicó una fuente de los servicios de seguridad.

“Un docente tomó un arma y se dirigió a una sala de la escuela donde mató al adjunto del director y a un empleado”, declaró esta fuente bajo anonimato.



La policía no considera este caso “ omo un incidente terrorista”, sino como un asunto criminal, indicó esa fuente, que precisó que la policía busca activamente al sospechoso, un individuo de origen iraquí.



La Embajada estadounidense había anunciado poco antes, en Twitter, el incidente en la Kingdom School de Riad. “El tirador está en la escuela, que está cerrada y en la que no hay alumnos”, precisó la misión diplomática.



La AFP intentó sin éxito contactar con la escuela. Un fotógrafo de la agencia se dirigió al establecimiento por la tarde y no vio más que un coche de policía entrando en el centro escolar. La situación parecía tranquila, dijo.

Casi todas las escuelas están cerradas actualmente en el país árabe.



Según el sitio de información Sabq, cercano a las autoridades, los disparos fueron consecuencia de “desacuerdos anteriores”.



La Kingdom School es una escuela perteneciente al grupo Kingdom Holding, del multimillonario príncipe Walid Ben Talal, según la página web del centro.



Situada en el centro de Riad, se inauguró en el año 2000 y ofrece una educación desde el parvulario hasta el instituto secundario. Sus alumnos pueden cursar un programa saudí e internacional, que les da acceso a un diploma estadounidense.