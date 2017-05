Muertes por brote de dengue suben a 54 en Perú en 2017

La cifra de muertos por un brote de dengue que afecta a Perú, se disparó a 54 a fines de mayo del 2017, la cifra más alta de los últimos dos años, informó el martes, 30 de mayo, el ministerio de Salud.

El brote parece fuera de control, en medio de los esfuerzos de las autoridades: los casos suman 44.971 sólo entre enero y mayo, superando de lejos los 26.453 casos de 2016, según el último informe del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.



Del total de 54 muertes, más de la mitad se reportó en el norte del país en las regiones afectadas por los temporales causados entre enero y abril por el fenómeno climático 'El Niño Costero'.



En Piura (norte) , epicentro del actual brote y una de las regiones más afectadas por las lluvias y riadas que dejaron a su paso los temporales, los fallecidos por dengue suman ya 28 personas.



A inicios de mayo se contabilizaban en Perú al menos 18 muertos por el dengue. El acopio de datos en las últimas semanas actualizó la situación.



Según las autoridades peruanas, el dengue provocó el año 2016 la muerte de 45 personas, frente a 52 muertos del 2015. El año 2000 hubo 46 muertos.



El gobierno decretó en febrero en emergencia sanitaria las regiones de Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad, que consistió, entre otras medidas, en realizar campañas masivas de fumigación casa por casa, con apoyo de las fuerzas armadas.



El dengue es transmitido por el mosquito Aedes Aegypti. El lodo empozado acumulado por las lluvias es caldo de cultivo para este mosquito, transmisor también del chicunguña y zika.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) admitió a mediados de mayo, que Perú bajó la guardia en los últimos años en el control del dengue.



“ El control vectorial en los últimos años no ha sido todo lo fuerte que debería haber sido (...) En un país donde hay dengue de manera endémica debe haber un control muy exhaustivo. En los últimos años quizás han bajado un poco la guardia”, afirmó Raúl González, representante de la OPS en el Perú.



“Esto no es una pandemia, no podemos confundir los términos. Es una epidemia que está controlada”, dijo por su lado a mediados de mayo, la ministra de Salud, Patricia García, llamando a la calma a la población.



La propagación de la enfermedad ha tenido también consecuencias políticas. Esta semana, la oposición fujimorista anunció que interpelará en el Congreso a la ministra García por lo que considera una mala gestión de la epidemia.