Muere uno de los policías heridos en atentado con explosivos en Bogotá

El patrullero colombiano Albeiro Garibello Alvarado, uno de los 24 policías heridos en el atentado con explosivos del domingo 19 de febrero del 2017 en cercanías de la plaza de toros la Santamaría de Bogotá, falleció el miércoles, horas después de que los médicos le diagnosticaran muerte cerebral, informaron las autoridades.

"La muerte de nuestro patrullero Albeiro Garibello Alvarado es una pérdida irreparable para la institución y para el país.



Acompañamos el dolor de su familia y seguimos trabajando para dar con el paradero de quienes atentaron contra los uniformados y la ciudadanía", afirmó el director de la Policía, general Jorge Hernando Nieto.



Tras conocer la noticia, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, también lamentó el fallecimiento del joven uniformado de 23 años de edad.



"Nos duele la muerte del patrullero Albeiro Garibello. Exijo prontitud en investigación y todo el peso de la ley sobre autores del atentado", afirmó Santos en su cuenta de Twitter.

Nos duele la muerte del patrullero Albeiro Garibello. Exijo prontitud en investigación y todo el peso de la ley sobre autores del atentado — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 22 de febrero de 2017

Garibello Alvarado estaba junto con otros dos compañeros en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Central de la Policía debido a la gravedad de las heridas sufridas en el atentado que, según las primeras investigaciones, fue puesto por milicias de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una esquina del barrio de La Macarena.

El fallecido era natural de Pasca, en el departamento de Cundinamarca, había ingresado hace cuatro años a la Policía y "se encontraba laborando en el Escuadrón Móvil Antidisturbios No. 2", según un comunicado de la Policía Nacional.



"En su hoja de vida reposan 35 felicitaciones, por su desempeño ejemplar en la institución", agregó la información.



Por su parte, el comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Penilla, manifestó que no descansarán "hasta dar con los responsables de este triste hecho".



"Me duele la muerte del joven policía Albeiro Garibello como consecuencia de atentado de terroristas criminales el domingo", dijo por su parte el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.



En la UCI del Hospital Central de la Policía permanecen los patrulleros Jhon Arley Herrera y Eimer Fidel Cubillos, quienes se encuentran estables y continúan en observación, según un parte médico de esa institución.



Otros cinco policías que permanecen hospitalizados con diferentes lesiones se encuentran estables y sin riesgo vital, mientras que los 16 policías heridos restantes, así como dos civiles, ya fueron dados de alta.