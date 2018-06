Muere mujer quemada dentro de un bus en caso que conmocionó Perú

LEA TAMBIÉN

Una mujer que fue quemada por un hombre dentro de un bus en Lima en abril, en un caso que generó enorme conmoción en el Perú, falleció el viernes 1 de junio del 2018 debido a la gravedad de sus lesiones, según confirmó el Ministerio de Salud.

"La paciente estuvo recibiendo atención médica en el servicio de cuidados intensivos durante 38 días y fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas, pero no resistió a un shock séptico", detalló el Ministerio en un comunicado.



La víctima, de 22 años, quedó con un 60 por ciento de su cuerpo quemado, después de que un excompañero de trabajo, de 38 años, le rociara gasolina dentro de un bus con pasajeros y le prendiera fuego con un cigarrillo.



El hombre, que cumple prisión preventiva en un penal de Lima mientras se le procesa por feminicidio agravado, confesó que quemó a la mujer porque ésta se negó a ser su novia. En el hecho quedaron heridos otros 10 pasajeros, incluidos dos venezolanos, pero ya se recuperaron de sus quemaduras.



El hecho causó alarma, no solo porque se enmarca dentro del intenso fenómeno de violencia de género en el Perú, sino porque el autor -que también resultó con un brazo quemado- no tuvo reparos en poner en riesgo a más de 30 personas que viajaban en el bus por una zona de clase media del distrito limeño Miraflores.



Desde el primer momento, las sospechas apuntaron al hombre, quien durante dos años acosó a la joven. La empresa de alimentos en la que trabajaban ambos, al enterarse de lo que ocurría, se limitó a trasladar a la mujer a otro de sus locales. "Si no eres mía no serás de nadie", se le escuchó decir al atacante en el momento de prender fuego.



En lo que van del año se han registrado más de 100 casos de feminicidios o tentativas de femenicidio, según el Ministerio de la Mujer.