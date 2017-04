La movilidad priorizará al peatón con una norma

Peatón, ciclista, transporte público, comercial y vehículo privado. Ese será el orden que el Municipio deberá pensar cuando planifique las acciones y obras, según el nuevo proyecto de Ordenanza de Movilidad Sustentable que se presentará mañana, miércoles 26 de abril.

El proyecto de normativa tomó cerca de seis meses de trabajo y la presentará la concejala Daniela Chacón, en conjunto con colectivos de peatones y ciclistas de Quito, ante la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano.



Para un peatón, por ejemplo, uno de los principales problemas es cruzar en las intersecciones de las vías principales. Un claro ejemplo es la plaza Artigas, en el norte de Quito. Allí, para pasar de la Coruña, a la 12 de Octubre, los ciudadanos deben esquivar a los vehículos, lo cual genera un riesgo de accidente.



La Asociación de Peatones de Quito trabaja ya 10 años en la concientización de la prioridad del peatón en las vías. Álex Naranjo, presidente de esa organización, señaló que se debe promocionar la idea de que el vehículo no es el actor principal de la movilidad. Para esto propone regular el mantenimiento de las aceras.

Para los ciclistas, una norma que regule la planificación integral de los actores de las vías es lo más importante. Biciacción fue parte del proyecto de ordenanza. Según Elisa Puga, representante de ese colectivo, tener una prioridad entre peatón, ciclista y vehículo permitiría al Municipio planificar el uso de la bicicleta.



La preocupación por la movilidad sostenible no solo se da en el Concejo Metropolitano. Quito se sumó a la Semana de la Sustentabilidad. El pasado domingo, mediante el ciclopaseo, colectivos de ciclistas y el Municipio presentaron varios programas para promover el uso de la bicicleta con una exposición sobre las ciclovías, talleres para reparar bicicletas y carrera de piques.



El proyecto

Según Daniela Chacón, desde 2006 no hay una normativa que regule el tema de la movilidad sustentable y, lo que hay, es más bien declarativo. La intención de la Ordenanza es que haya un marco legal que obligue a las entidades del Municipio a tener en cuenta a los peatones y ciclistas en su planificación y ejecución.

Establecida la prioridad de los actores en las vías, según Chacón, la ordenanza apunta a abonar en el cambio de cultura en el uso del espacio público. Para esto, uno de los ejes es trabajar con los agentes civiles de Tránsito para precautelar a los peatones. También se plantearía que, para matricular un vehículo se incluya la opción de recibir un taller sobre cultura vial y respeto entre los usuarios de las calles y aceras.

Otro problema para quienes trabajaron en esta propuesta la reducción del presupuesto de movilidad sustentable en Quito. La normativa establecerá un piso del que no se podría disminuir, actualmente está en USD 3 millones, la mitad de lo que era en 2015.

Con esto, por ejemplo, Chacón dijo que se podría potenciar a la Dirección de Movilidad Sustentable de la Secretaría de Movilidad del Municipio, para que sea un actor en la planificación de estos temas.



Para articular las acciones, el proyecto de normativa incluye la instalación de una mesa interinstitucional, con representantes de las diferentes entidades del Municipio involucradas en la movilidad y el uso del espacio público.



Eduardo Del Pozo, vicealcalde de Quito y miembro de la Comisión de Movilidad, cree que impulsar el concepto de movilidad sostenible es indispensable. Actualmente en Quito hay un parque automotor que bordea los 500 000 vehículos. “Hay que migrar, de a poco, a una movilidad centrada en el transporte público y otras formas alternativas”, dijo. Sobre la propuesta de ordenanza, le parece importante que haya la iniciativa y concuerda en que, lo que se debe tomar en cuenta es esta pirámide de la prioridad de cada actor en la vía.



Para Patricio Ubidia (AP), concejal miembro de la Comisión de Movilidad, aún no se puede hablar de una ciudad que priorice o piense en otras formas de movilidad. Sin embargo, se han dado algunos pasos. La habilitación de ciclovías, la bicicleta pública y la habilitación de sitios para la bicicleta en los estacionamientos son muestras de los avances.

Sobre la propuesta de ordenanza, Ubidia señaló que no está de más una norma que regule el tema. No obstante, el tema pasa por el control. “Se debe trabajar en el respeto de las aceras que no son para el parqueo de vehículos”.



El proyecto se presentará mañana ante la Comisión de Movilidad. Chacón espera que se le dé un tratamiento prioritario. Mientras tanto, los colectivos que participaron se preparan para hacer uso del recurso de la silla vacía para formar parte del debate de la norma.

Lo que debe saber

Presupuesto.

El financiamiento de movilidad sustentable bajó de USD

6 millones a

3 millones, según Daniela Chacón.

Participación.

Los colectivos ciudadanos, con la nueva ordenanza, elegirán a dos representantes que lleven su voz al Municipio.

Propuesta.

La vinculación entre el transporte público y la bicicleta, acompañada de espacios públicos seguros en la ciudad.