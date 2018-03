Moradores de Nayón se organizan en rechazo al reavalúo en Quito

Cinco semanas después de que el alcalde Mauricio Rodas ofreciera revisar los valores de los reavalúos en la capital, el tema aún genera dudas en la población. Hay quienes incluso han empezado a organizarse para hacerle frente a la situación. Ese es el caso de los moradores de Nayón.

Esta semana, decenas de vecinos se reunieron. Lourdes Quijia, presidenta del Gobierno Autónomo, dijo que a la parroquia “le han clavado impuestos demasiado altos, en ciertos casos del 500 o 700%. Se han vuelto impagables”.



Agregó que enviarán al alcalde Rodas una solicitud para que se deroguen las ordenanzas municipales 196, 197 y 198, que tratan sobre la valoración del suelo, el impuesto predial y la contribución especial por mejoras. También, advirtió Quijia, se declararán en resistencia si esos impuestos siguen siendo elevados.



Uno de los participantes fue Juan Andrango, de 54 años, quien tiene una propiedad de 5 hectáreas en Chimbatola, a 10 minutos del centro de Nayón. Tiene otra de 5 000 m².



En el 2014, él y sus padres adultos mayores pagaron USD 600 por impuesto predial del primer terreno. Un año después, ese monto subió a USD 11 000. No tiene recursos para cubrir esa cantidad anualmente y hasta el 2018 acumuló una deuda superior a USD 74 000.



Admite que no ha averiguado lo que debe cancelar por el otro predio. La razón: le da miedo encontrar que debe miles de dólares por impuestos.



Él y su familia viven de la agricultura y de un criadero de cerdos. Tienen árboles de mandarinas, aguacates y guabas y siembran choclos y plantas ornamentales. Asegura que la competencia en la agricultura ha crecido tanto en los últimos años, que sus ingresos son inferiores a la remuneración básica unificada de USD 386.

En la reunión también participó Erik Juiña, de 56 años, quien tiene tres predios en la misma parroquia. Por uno de ellos pagaba USD 180 de predial y desde el 2018 debe cancelar USD 4 800. Por su casa pagaba USD 180, ahora 450. “Estoy enojado e impotente. ¿De dónde voy a sacar el dinero? ¿De la granja de cultivos orgánicos en los que trabajo?”.



Sus ingresos mensuales son de USD 1 000, provenientes de sus plantaciones de hierbas aromáticas, plantas ornamentales, frutales y hortalizas. Está preocupado y asegura que sus propiedades no están en zonas urbanas, sino rurales. “En mi granja tenemos electricidad, pero nos costó USD 25 000 instalarla porque está lejos. Entubar el agua que tengo de una vertiente me costó, en 1990, 10 millones de sucres. Son cosas que me costaron, el Municipio no me ha dado”.



Paulina Simbaña es otra afectada de ese sector. Asegura que los impuestos son confiscatorios, porque el Municipio avalúa a Nayón como una parroquia urbana, cuando es rural. Así, a los terrenos que carecen de servicios como vías de acceso les avalúan como si fueran planos urbanizados con salidas a caminos.



“Tenemos avalúos tan grandes, que los prediales se vuelven impagables. La única salida es vender las propiedades”.

El proceso



Existe solo una oportunidad para acceder a una revisión rápida de avalúos, cuando una persona tiene más de un predio en Quito, según el secretario general del Municipio, Miguel Dávila. Para conseguirlo, es necesario ingresar al sitio web del Municpio y proporcionar los datos requeridos.



Deben aparecer en un ‘mismo pantallazo’, todas las propiedades del consultante. En ese momento, la persona podrá seleccionar los bienes que requieren un reavalúo.

Si el listado no está completo, Dávila recomienda acudir a uno de los balcones de servicio ubicados en las administraciones zonales o en el Municipio y pedir asistencia.



Si el contribuyente eligió únicamente uno o dos de sus predios para la revisión, no tendrá otra oportunidad para acogerse al trámite simplificado vía Internet. En ese caso, la alternativa que le queda para hacer el reclamo es acceder a la sección Gestión Catastral del apartado de formularios en el sitio pam.quito.gob.ec.



Deberá llenar el documento de reclamo administrativo de avalúo y entregarlo en la Secretaría de la Dirección Metropolitana de Catastros, junto a los documentos que respalden su queja. El trámite puede demorar hasta un mes, porque según Dávila requiere de revisión pormenorizada de documentos y de una inspección en la propiedad.

En contexto

​

El 8 de enero del 2018, el Municipio inició la revalorización de predios en la capital. Esto, debido a quejas ciudadanas por supuestas alzas excesivas del impuesto predial. Se fijó un plazo de un mes para concluir la revisión. Las quejas de la gente continúan.