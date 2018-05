El microtráfico y el voluntariado laboral, dos problemas que generan medidas en Montañita

LEA TAMBIÉN

Tras la muerte de un turista argentino, de 25 años, en Montañita (Santa Elena), las autoridades analizan estrategias para combatir los problemas que se han identificado en el balneario: el microtráfico de sustancias y el voluntariado laboral.

El joven identificado como Juan Ignacio Figueroa Stazi falleció la noche del 29 de abril del 2018 de ‘muerte súbita’, según Luis Montesdeoca, jefe de la Dinased en la Península. Pero los familiares denunciaron una supuesta explotación en el hostal en el que laboró el viajero desde septiembre del 2017, supuestamente bajo la figura de voluntario; además cuestionaron la presencia de mafias en este destino.



Montesdeoca aseguró a este Diario que las investigaciones continúan. “A pesar de esto estamos a la espera de los resultados de las pruebas que se hicieron para ver si arrojan evidencias toxicológicas que haya consumido el ciudadano, lo cual pudo haber sido la causa del deceso”.



Sin embargo, las autoridades ya anunciaron varias acciones. El gobernador David Sabando, comentó que está en análisis el elevar a Montañita a un distrito policial; actualmente existen únicamente dos: Santa Elena y Salinas-La Libertad.



Eso permitiría, anotó, cambiar la estructura y tener mayor presencia de policías y oficiales, aunque no adelantó qué número de uniformados serán necesarios. “Hoy este circuito cubre desde la entrada (a Montañita) hasta Valdivia, una zona extensa en la cual solo tenemos 14 policías y un oficial, para 20 comunidades”.



El coronel Marcos Zapata, comandante da la subzona Santa Elena, reconoció que está convencido de que a la localidad se le debe dar un tratamiento particular. “No podríamos estar hablando de mafias, estamos hablando de microtráfico, que es diferente”.

Al ser un distrito, las acciones se pueden direccionar de mejor manera en los puntos que sean necesarios. Además del problema de las sustancias, en el balneario hay otro factor que preocupa: el robo de accesorios de vehículos.



Sabando, gobernador de Santa Elena, señaló que pese a que se ha venido trabajando por la seguridad, se puede mejorar. Para ese fin se involucrará la Intendencia, Comisaría, la Policía Nacional para reforzar los operativos.



También habrá acciones inmediatas para contrarrestar la figura de voluntariado en los negocios, pues se ofrece comida y hospedaje a cambio de trabajo especialmente en el área de servicios.



“Como Gobierno no podemos permitir ningún tipo de voluntariado, eso no existe en la Ley ecuatoriana. Conversaremos y haremos operativos con el Ministerio de Trabajo”.



Cristina Barreiro, representante de los empresarios, reconoció que hay negocios que han acogido el voluntariado como forma de pago. Añadió que está trabajando en el tema de seguridad.



Ella pidió no “satanizar” al poblado y afirmó que hay predisposición para mejorar las condiciones para recibir a los viajeros.



En febrero del 2016, allí asesinaron a las amigas mendocinas Marina Menegazzo (21 años) y María José Coni (22 años). Por este caso se procesó a tres hombres a los que se les sentenció con una pena de 40 años de prisión.