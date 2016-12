Ministro de Seguridad dice que personal desplegado a Morona Santiago no es excesivo

La mañana de este viernes 16 de diciembre del 2016, este Diario habló con el ministerio de Seguridad, César Navas, mientras se dirigía a la población San Juan Bosco, en Morona Santiago. El funcionario se refirió a los hechos registrados entre policías e indígenas.

Tras los incidentes que se presentaron en Morona Santiago y el anuncio del Estado de excepción. ¿Cuál es el contingente con el que se está operando en la zona? ¿Se desplegó más personal?



Sí se reforzó. Ayer ha llegado personal de la Policía y de las Fuerzas Armadas y actualmente estamos rebasando los 1 000 hombres entre las dos instituciones.



¿Esto no es mucho para la zona?



No, no porque el área de operación es grande. Recordemos que el Estado de excepción está en toda la provincia y hay que controlar no solo la zona del campamento sino otros sectores más. Además, tome en cuenta que el Estado de excepción durará un mes.



¿A qué unidades pertenecen los uniformados que fueron desplazados?



A diferentes unidades del país. Se trajo a los grupos especializados para el control.



Pero, ¿son grupos élites?



No, estamos reforzando con los controles normales.



Le preguntaba esto porque hay fotos que se mira a los agentes del GIR. ¿Ellos están ahí?



Sí, pero son pocos. No todos son del GIR. Hay un grupo pequeño de cada unidad especial pero no significa que la mayor parte son de las unidades especiales.



También hay videos que circulan en los que se observa a vehículos militares tipo tanquetas. ¿Esto es así?



Hay vehículos blindados que van a ser empleados en tanto sea necesario. Recordemos que el vehículo antimotines de la Policía, que es blindado, recibió impactos de disparo. Además, cuando fue necesario trasladar a los heridos, que fueron transportados en unas camionetas, la gente les disparó a los carros. Entonces estos vehículos nos permiten dar seguridad al personal que va a realizar los operativos. Pero sí, hay vehículos tácticos que han sido desplazados. No he visto los videos, pero hay vehículos tácticos.



¿El personal hasta cuándo se van a quedar?



Vamos hacer una reunión para exponer los planes y la planificación que hay. El Estado de excepción dura 30 días. Vamos a operar con todo lo que sea necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos y aprender a estos criminales. Recordemos que hay un policía muerto y otro fuertemente herido.