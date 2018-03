Ministro de Defensa dice que ya se tenía información sobre 'sucesos sumamente complejos' en la frontera

El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, calificó el ataque con carro bomba en San Lorenzo, en Esmeraldas, como “una revancha de grupos delictivos que quieren sembrar el caos en la ciudadanía”.

Para el funcionario, el atentado es una respuesta a la “lucha contra el narcotráfico” que realizan las Fuerzas Armadas y la Policía en esa zona “y que ha dado duros golpes a criminales que están en la frontera”.



Zambrano también confirmó que este ataque fue realizado por grupos disidentes de las FARC, quienes además actúan en territorio ecuatoriano. Se ha identificado también a alías 'Guacho'. “Tenemos información de que no solo han cometido ilícitos en la frontera, sino que están cubriendo a grupos narcotraficantes y están amedrentando ecuatorianos”, dijo.



El Gobierno ha desplegado alrededor de 1 000 agentes, entre policías y militares, en la zona de San Lorenzo y Borbón, luego de que el presidente Lenín Moreno decretara el Estado de Excepción.



Zambrano también aseguró que antes del ataque, ya se tenía información sobre “sucesos sumamente complejos” que estaban ocurriendo en las poblaciones fronterizas. “Pero no teníamos ni fechas ni hora de lo que podía acontecer. Por supuesto que teníamos información de que podría pasar hechos como este, pero estábamos trabajando para fortalecer la seguridad en territorio”, señaló.



Sobre los 100 bienes de las FARC que se encontrarían en territorio ecuatoriano, el Ministro aseguró que pedirá el listado a la Fiscalía de Colombia y que luego la Fiscalía ecuatoriana y el Consejo de la Judicatura decidirán sobre el destino que se los dé.



El Ministro también habló de un campamento hallado en la zona fronteriza de Sucumbíos y dijo lo siguiente: Encontramos por supuesto esas bases, mismas que fueron desarticuladas, las bases que se encontraron en la zona del Putumayo son bases que estaban sirviendo de entrenamiento y que el Ejército Nacional inmediatamente las destruyó.



¿Entrenamiento para qué?



No sabemos para qué específicamente era, pero lo que nosotros veíamos es que estaban ahí los espacios físicos, los expertos nos dicen que esos espacios servían para entrenamiento.



¿En todo caso son de disidentes de las FARC?



No sabemos de quiénes son, lo que sabemos es que existen las bases.