Ministro de Defensa descartó aumento de conflictividad en la frontera tras la paz en Colombia

El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, descartó este viernes 20 de enero del 2017, algún aumento de la conflictividad en la zona fronteriza, producto del proceso de paz que se viene desarrollando entre el Gobierno de Colombia y las irregulares Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“No hemos podido detectar un aumento en la situación de conflictividad en la frontera que pudiera derivarse de personas que no aceptaran los diálogos (de paz) y se quieran venir al Ecuador… Hasta ahora no hemos podido detectar eso”, afirmó el Ministro.



Patiño, quien además se reunió con autoridades diplomáticas y militares de ambos países, anunció que tras esos contactos, “los acuerdos para consolidar el proceso de paz se van cumpliendo, pero debemos tomar cuidado en nuestra frontera (…) no podemos estar despreocupados, vamos a tener nuestro nivel de control y vigilancia”, aseguró.

De acuerdo al cronograma para operativizar la paz, Patiño informó que se están activando unos 28 denominados veredales, lugares donde se concentrarían los irregulares, durante unos seis meses, y allí se efectuarán las tareas de entrega de armas para su posterior reinserción, paulatina, a la vida civil o política regular.



El Ministro también anunció que en febrero se sabrá la cuantía de los miembros de las FARC que aceptaron participar en este proceso de paz, al tiempo que ratificó la realización de un Gabinete binacional para el 15 de enero sin anunciar ese lugar.



Patiño también destacó que las negociaciones abiertas con el la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se desarrollarán en nuestro país desde el 7 de febrero.