Tarsicio Granizo: ‘Mientras no se subsanen 14 observaciones en Mirador, no se levantará la suspensión’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Ministerio del Ambiente suspendió el 40% de obras en el proyecto minero a gran escala Mirador, a cargo de la firma china Ecsa, por incumplimientos ambientales. La paralización, que rige desde el 21 de marzo, ha generado la separación temporal de 1 000 trabajadores de firmas contratistas, quienes pidieron el lunes, 14 de mayo del 2018, la reactivación del proyecto. El titular de Ambiente, Tarsicio Granizo, detalla las observaciones efectuadas por su Cartera.

¿Desde cuándo comenzaron las inspecciones al proyecto Mirador?



Las inspecciones son permanentes porque la historia de incumplimientos de la empresa minera es de hace mucho tiempo, en los planes de manejo ambiental aprobados y correspondientes a las fases de explotación y beneficio. Hay observaciones que vienen desde el 2016.



¿Qué ha sucedido desde ese tiempo?



La empresa no ha hecho caso, hemos dado plazos para el cumplimiento de las observaciones y nos hemos visto obligados a cerrar algunas de las actividades que no han cumplido con los temas ambientales.



¿Qué tipo de incumplimientos hay?



Hay irregularidades en la apertura de vías que genera problemas en los cuerpos de agua por sedimentos; inadecuado manejo y funcionamiento de las piscinas de sedimentación; mal manejo de escombros y cobertura vegetal. También hay inadecuado manejo de desechos sólidos de los campamentos . Algunas obras y actividades no cuentan con los permisos respectivos. Si se presenta un plan de manejo ambiental, no se puede cambiar el diseño sin una actualización del plan.



¿Qué sucedió con la apertura de vías?



No son temas mayores de daño ambiental, pero son actividades que causan impactos grandes o pequeños. En el momento de abrir vías que no están autorizadas se afectan cuerpos de agua. Es un tema de incumplimiento y quizás desconocimiento de las leyes ecuatorianas.



¿Cómo se deben solucionar esos temas?



Por ejemplo, Ecsa debe actualizar el plan de manejo ambiental, explicar y garantizar que la apertura de vías, no contemplada en el proyecto original, no cause impacto ambiental. Y, de ser ese el caso, debe presentar un plan de mitigación. En el caso de las piscinas de sedimentación se busca que el agua producto de las operaciones salga con pocos residuos, para que no genere daño en los ríos. Si las piscinas no operan adecuadamente puede haber contaminación.

¿Cuándo se levantará la suspensión de las actividades de la empresa?



El Ministerio no levantará la suspensión mientras la empresa minera demuestre fehacientemente que ha resuelto las observaciones. Entiendo que hay un descontento de los trabajadores de la empresa por esta medida, pero el responsable no es el Gobierno, sino Ecuacorriente porque debió hacer las cosas bien.



¿Cuántas observaciones debe subsanar?



Son 31 incumplimientos escritos en el plan de acción. De ellos, 14 faltan por resolver. La empresa ha corregido 17, los cuales ya tienen los medios de verificación; es decir, se pueden comprobar que lo hizo.



¿Qué pasará con el tema ambiental ya en fase de producción?



Por eso evaluamos permanentemente, porque queremos que las actividades mineras desde el comienzo se hagan bien, para evitar pasivos ambientales.



¿Cómo serán los controles futuros para este proyecto minero?



Hace unos meses, con la empresa y la Embajada de China hemos acordado crear un comité de crisis para resolver situaciones graves y evitar daños ambientales.