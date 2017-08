Ministerio de Comercio Exterior promocionará activos del Estado en su gira internacional

Con la finalidad de reducir el déficit fiscal y evitar el endeudamiento del Estado, el Ministerio de Comercio Exterior fortalecerá una de sus competencias: atraer la inversión privada directa. Para ello, el ministro Pablo Campana ha anunciado una gira internacional a partir de la primera semana de septiembre.

En su viaje visitará países como Rusia, Corea del Sur, Japón, Catar, Suiza, Noruega, Islandia, Lichtenstein y Estados Unidos.



Según Campana, en este periplo busca concretar tres objetivos: emprender nuevos acuerdos comerciales, atraer fondos verdes no reembolsables y atraer inversión privada directa para ciertos activos del Estado. “Estamos trabajando en otro catálogo de inversiones para monetizar ciertos activos improductivos, activos donde el Estado ha hecho una muy buena inversión”, aseguró a este Diario el Ministro de Comercio Exterior.



Algunos de los proyectos que se buscarán concesionar durante la gira serán el megaproyecto de gas licuado Monteverde, la Hidroeléctrica Sopladora y algunas empresas públicas. “No quiero decir que será una en particular (concesionada) eso será decisión del Presidente de la República, pero ya estamos trabajando en alternativas para presentar”, dijo Campana.



Estas declaraciones la dio luego de la inauguración de la octava Cumbre Mundial del Banano, que se realizó el lunes en el Centro de Convenciones de Guayaquil. El evento es organizado por la Asociación de Zamoranos del Litoral, por la Asociación de Graduados de la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (Agearth) y Expoplaza.



La Cumbre Mundial del Banano se realizará hasta este jueves 17 de agosto del 2017 y se prevé la asistencia de 19 panelistas, quienes dictarán 36 conferencias. Además, más de 50 empresas ofrecerán en sus stands varios productos tecnológicos e insumos para el sector bananero.



En la inauguración de hoy también asistieron: la ministra de Agricultura y Ganadería, Vanessa Cordero; el alcalde de Machala, Carlos Falquez, el presidente de Expoplaza, Ricardo Baquerizo Amador; el presidente de la Asociación de Ex Zamoranos, Rubén Avendaño y Leyla Solórzano, presidenta de Agearth Ecuador.



Según el alcalde de Machala, una de las ciudades bananeras del país, la cumbre es importante para el sector productor porque les permite buscar alternativas para mejorar los niveles de productividad y competitividad.



Uno de los obstáculos que justamente le impide ganar competitividad al banano ecuatoriano en el exterior, recordó Falquez, es el alza de tarifas portuarias impuestas por la concesionaria de Puerto Bolívar, Yilport Ecu.



Su preocupación es que empresas decidan enviar su banano desde el puerto de Guayaquil, “Del Monte, por ejemplo, que es una multinacional importante anunció que posiblemente en caso de haber incrementos saldría de la provincia de El Oro y es una empresa que tradicionalmente ha cargado banano por más de 40 años”, aseguró Falquez. El sector continúa esperando una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, para establecer soluciones sobre este tema.



Según cifras reveladas por los ministros, el banano representa el 25% de las exportaciones no petroleras y genera trabajo a más de un millón y medio de familias. En el país hay 5 000 productores bananeros y se dedican 164 000 hectáreas a nivel nacional.